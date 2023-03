Décès d’un Algérien suite à un malaise cardiaque durant le bac : deux enquêtes ouvertes

Le mardi 21 mars dernier, un lycéen algérien est décédé suite à malaise cardiaque lors d’une épreuve de Bac. En effet, vers 14 h 30, au moment où Nadir passait son examen de spécialité du bac STMG, Nadir tombe subitement de sa chaise et perd connaissance.

Malgré l’intervention des pompiers et du SAMU, ces derniers n’ont pas réussi à faire quelques choses pour sauver sa vie. Nadir, âgé de 19 ans, est décédé quelques heures après son arrivée à l’hôpital. Suite à cet incident, les élèves présents dans la même salle avec Nadir, mettent en cause les surveillants.

Décès d’un lycéen algérien lors d’une épreuve du bac : les élèves dénoncent un manque de réactivité

En effet, les élèves qui partageaient la même salle avec ce lycéen algérien ne sont pas restés silencieux. Ces derniers dénoncent un manque de réactivité de la part des adultes chargés de la surveillance lors de l’épreuve en question. En effet, selon des témoignages accordés à la presse française, de nombreux élèves s’accordent pour dire que leurs profs ont mis 15 à 20 minutes pour réagir au malaise cardiaque de leur camarade.

D’autres témoignages racontent que les premiers à venir au secours à Nadir était des élèves et non pas des surveillants. Une camarade a même mis le jeune lycéen en position latérale de sécurité. De son côté, le père de Nadir a fait savoir que, selon les échos qu’il a eus, son fils aurait demandé de sortir, mais on lui aurait refusé.

Selon ces mêmes témoignages, les élèves qui passaient le même examen que Nadir ont été contraints de changer de salle pour pouvoir travailler.

Deux enquêtes ouvertes

Sollicité suite aux circonstances de la mort de Nadir, le ministère de l’Éducation national a réagi à cette affaire, dans un communiqué publié en ce jeudi midi. En effet, selon ce dernier, une enquête administrative a été ouverte, depuis le mercredi 22 mars. Et ce, via la saisine de l’inspection générale pour évaluer les modalités de prise en charge de Nadir avant l’arrivée des secours.

Suite au décès d'un élève du lycée Gaston Berger de Lille, j'ai saisi l'Inspection générale d'une enquête administrative afin d'éclaircir les conditions de sa prise en charge avant l'arrivée des secours. Je renouvelle mes condoléances à sa famille et à la communauté éducative. pic.twitter.com/APMkbvRe6f — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) March 23, 2023

Par ailleurs, la procureure de Lille a lancé une enquête pour souscrire avec exactitude les circonstance du décès du lycéen. Un détail déterminant pour trancher dans cette affaire.

