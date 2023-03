Décès d’un Algérien lors d’une épreuve du bac en France : son père veut porter plainte

La semaine dernière, la communauté algérienne établie à Lille en France a été secouée par le décès de l’un de ses membres. En effet, lors d’une épreuve du bac au niveau du lycée Gaston berger à Lille, le jeune Nadir, âgée de 19 ans, a fait un malaise cardiaque qui a mis fin à sa vie.

Suite à cet incident, plusieurs élèves ont dénoncé un manque de réactivité de la part des adultes responsable de surveillance lors de l’examen en question. Suite à ces témoignages, deux enquêtes ont été ouvertes. Notamment de la part du ministère français de l’Éducation et du parquet de Lille.

Suite au décès d'un élève du lycée Gaston Berger de Lille, j'ai saisi l'Inspection générale d'une enquête administrative afin d'éclaircir les conditions de sa prise en charge avant l'arrivée des secours. Je renouvelle mes condoléances à sa famille et à la communauté éducative. pic.twitter.com/APMkbvRe6f — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) March 23, 2023

Décès d’un Algérien suite à un malaise cardiaque lors d’une épreuve du bac : « c’est scandaleux », dénonce son père

Dans un témoignage accordé à TF1Info, Tidjani Bekkadour-Benatia est revenu sur le décès de son fils Nadir. En effet, il raconte, qu’au fil du temps, sa famille ont reçu de nombreux témoignages concernant ce qui s’est passé dans cette salle le jour de l’examen.

En effet, ces derniers racontent que le mardi 21 mars dernier, suite à son malaise cardiaque, Nadir est resté par terre, inanimé pour une vingtaine de minutes. Les huit encadrants présents le jour de l’épreuve n’ont pas fait quelques choses pour sauver sa vie. Et ont demandé au reste des élèves de poursuivre l’examen.

Le père de Nadir dénonce un comportement qui n’est pas digne, « c’est scandaleux » a-t-il affirmé. Et ce, avant de poursuivre « on l’a laissé seul un long moment ». Ce dernier a également fait savoir qu’il avait décidé de porter plainte dès son retour en France. Et ce, pour non-assistance à personne en danger. Le père regrette le fait que l’école en question n’a pas mis en place un médecin. Et ce, pour venir en aide à son fis, alors que les responsables de cet établissement étaient déjà au courant de sa maladie.

Une cagnotte lancée pour les obsèques de Nadir

Nadir a été enterré à Oran en Algérie, sa ville natale. Bien que le rapatriement du corps de Nadir ait été pris en charge par le consulat d’Algérie. Une cagnotte a été lancée en France. Et ce, pour contribuer aux obsèques du jeune homme dans son pays d’origine.

Cette cagnotte a été lancée, le 24 mars derniers, par les collègues du père de Nadir. Et ce, pour venir en aide à la famille du lycéen décédé suite à un malaise cardiaque lors d’une épreuve du bac à Lille. La cagnotte a permis de récolter la somme de 1500 euros.

