Décès d’un Algérien à New York : cagnotte pour rapatrier Ben Mokhtar

On quitte souvent l’Algérie dans l’espoir d’un meilleur avenir. Cependant, c’est dans les moments difficiles que la majorité des ressortissants algériens regrettent ce choix. En effet, face aux hauts et bas de la vie, l’être humain a toujours tendance à partager les difficultés avec ses proches. Un choix regretté une fois face à la mort, d’autant plus quand on laisse ses enfants seuls derrière soi.

Telle est l’histoire de Houari Ben Mokhtar qui a quitté l’Algérie pour aller vivre à Brooklyn aux Etats-Unis d’Amérique, lui et sa fille Amira. Cependant, âgé de 50 ans, la mort ne lui a pas fait impasse. En effet, la douloureuse nouvelle annonçant le décès de cet Algérien originaire d’Oran a été partagée hier, le 26 juin, dans un groupe Facebook dédié à la diaspora algérienne établie aux USA.

En effet, le décès de Houari est causé par une subite crise cardiaque, laissant derrière lui sa fille âgée de 13 ans, Amira. Selon les proches du défunt, qui ont partagé l’annonce de son décès, les derniers mots de Houari étaient « prenez soin de ma fille ».

Sur ces mots, la communauté algérienne résidant à Brooklyn, mais également les proches de Houari ont lancé une cagnotte en ligne. Et ce, dans le but d’aider l’enfant de Houari à passer ces moments difficiles. Mais également pour rapatrier le corps du défunt.

Pour rappel, rapatrier une personne d’un pays étranger vers l’Algérie peut coûter extrêmement cher. Surtout si cette personne ne dispose pas de contrat d’assurance lui permettant de couvrir de tels incidents. En effet, ce montant peut dépasser les 2500 euros.

Une cagnotte pour rapatrier un Algérien décédé en Philadelphie

Ahmed Ould Meziane est un autre Algérien résidant aux USA, plus précisément à Philadelphie. Le 14 juin dernier, son décès a été prononcé, après avoir été hospitalisé durant plus de trois jours.

En effet, un rapatriement de ce père de famille de 49 ans a été organisé par ses proches aux USA. Et ce, pour accueillir le corps du défunt dans sa terre natale, la Kabylie en Algérie. Pour s’y faire, conscients des frais élevés que peut engendrer le rapatriement, la diaspora algérienne a lancé une opération de collecte de dons pour aider sa famille.

C’est dans de tels moments difficiles que se manifeste le côté solidaire et généreux des Algériens. Que se soit sur le territoire national ou ailleurs dans le monde; les Algériens sont, certes, connus pour leurs caractères forts, mais aussi pour leur générosité.