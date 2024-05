Décès du président de l’Iran, Ebrahim Raïssi : Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ce lundi un message de condoléances au Premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, suite au décès survenu hier dimanche du président iranien Ebrahim Raïssi.

Le Chef de l’État a assuré que l’Algérie a suivi avec une grande préoccupation la situation suite aux informations faisant état du crash de l’hélicoptère transportant le président iranien et une importante délégation : « Nous avons suivi avec une grande préoccupation la situation et nous avons appris avec beaucoup de regret le décès du président Raïssi et des membres de la délégation qui l’accompagnaient », a écrit le Président Tebboune, qui a tenu à exprimer sa solidarité avec les dirigeants politiques, le gouvernement et le peuple de la République islamique d’Iran.

Dans sa lettre publiée sur la page Facebook de la Présidence, Tebboune a également rendu hommage au défunt et exprimé la compassion du peuple algérien : « Le peuple algérien partage avec le peuple iranien sa tristesse et son chagrin, car nous avons perdu un véritable frère et un partenaire avec lequel j’ai partagé des contacts fraternels et solidaires entre les deux pays, ainsi que le soutien des causes justes adoptées par nos deux peuples », a-t-il ajouté.