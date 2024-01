Décès du petit frère d’Adlène Guedouira, Arslane dans un tragique accident en France

Hier matin, une terrible nouvelle a frappé le milieu du football. Adlène Guedioura, ancien international algérien et actuellement joueur du CRB, a perdu son petit frère Arslane Guedioura, ainsi que son coéquipier Axel Salhi, dans un tragique accident de la route. Les deux jeunes joueurs se rendaient en Auvergne pour profiter d’une journée de ski à Super-Besse, mais leur voyage a pris une tournure dramatique sur l’A71.

En effet, Arslane Guedioura, âgé de seulement 26 ans, était attaquant pour le club de foot du Bourges Moulon. Passionné de sport et plein de vie, il avait hâte de dévaler les pistes enneigées, et malheureusement, le destin en a décidé autrement. Sur la route de l’Auvergne, leur voiture a glissé sur la chaussée, percutant violemment un camion qui s’était arrêté suite à un premier accident causé par la chaussée glissante.

Communauté du football sous le choc

Outre la perte des deux jeunes joueurs, trois autres personnes qui se trouvaient dans la même voiture ont été blessées. Deux jeunes femmes ont été héliportées en urgence absolue vers l’hôpital de Clermont-Ferrand, tandis qu’un autre homme, Namory Bakayoko, a été plus légèrement blessé et a été transporté par la route à l’hôpital de Montluçon.

De plus, le président du Bourges Moulon, David Barbosa, est effondré par cette tragédie. Il décrit Axel et Arslane comme « deux gamins pleins de vie » et souligne l’impact énorme que leur disparition aura sur le club. La communauté du football est également sous le choc et exprime son soutien à Adlène Guedioura et à son père Nacer dans cette épreuve difficile.