Décès du moudjahid et commandant de la Wilaya IV, colonel Youcef Khatib : condoléances de Tebboune

« C’est avec une immense tristesse que j’ai appris ce matin la disparition d’un frère, d’un moudjahid de la première heure et d’un patriote loyal, gratifié par le Tout-Puissant de l’humilité des Grands hommes aux positions nationalistes immuables qui jouissent du respect et de l’amour de tous, pétri des valeurs de la lutte, du djihad et de l’altruisme depuis son adhésion en 1955 aux rangs du Front de libération nationale (FLN) dans les maquis de la Révolution aux environs de Médéa dans la Wilaya IV historique, dont il a pris le commandement, en reconnaissance de sa grande expérience politique et militaire, où il a conduit des opérations militaires dans les montagnes de l’Ouarsenis et de Dahra », faisant preuve avec ses compagnons d’un courage et d’une bravoure inégalés.

« Alors que nous faisons nos adieux en cette douloureuse circonstance à un des révolutionnaires avant-gardistes, je m’adresse à vous, à tous ses proches, à ses sœurs les moudjahidate et ses frères les moudjahidine, pour leur présenter mes condoléances les plus sincères et les assurer de ma profonde sympathie, implorant Dieu Tout-Puissant d’entourer le défunt de Sa Sainte miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste paradis et de nous prêter patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a conclu Tebboune dans son message.

Qui était le moudjahid et commandant de la Wilaya IV historique, le colonel Youcef Khatib ?