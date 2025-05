Décès du Général Zaidi Laïd, chef de division au Commandement des Forces terrestres

La grande famille de l’Armée nationale populaire (ANP) est en deuil. Le Général Zaidi Laïd, chef de division au sein du Commandement des Forces terrestres, s’est éteint ce mercredi 28 mai 2025, des suites d’une longue maladie. Son départ laisse un vide immense au sein de l’institution militaire et dans le cœur de ses frères d’armes.

À cette occasion, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, également chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a exprimé ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble des membres de l’ANP.

🟢À LIRE AUSSI : Aïcha El Istiklal, fille de Moufdi Zakaria, s’éteint dans la dignité de l’Histoire

Dans son message empreint d’émotion, il a déclaré :

« À la suite du décès du regretté Général Zaidi Laïd, chef de division au Commandement des Forces terrestres, et face à cette perte cruelle, je tiens à présenter à sa famille et à tous les membres de l’Armée nationale populaire mes condoléances les plus attristées. Qu’Allah, dans Sa miséricorde infinie, accueille le défunt en Son vaste paradis et accorde à ses proches patience et réconfort. »

Le Général Zaidi Laïd était une figure de premier plan au sein de l’ANP. Son engagement, son professionnalisme et sa loyauté envers la patrie ont marqué toute sa carrière. Il a consacré sa vie à la défense de l’intégrité nationale et au service des Forces terrestres, où il occupait un poste de haute responsabilité.

Le Chef d’État-Major rend hommage

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’État-Major de l’ANP, a également tenu à saluer la mémoire du défunt.

🟢À LIRE AUSSI : Cinéma algérien en deuil : le grand réalisateur Mohammed Lakhdar-Hamina s’éteint à 95 ans

Dans un message officiel, il a exprimé, en son nom et au nom de l’ensemble du personnel militaire, sa profonde compassion envers la famille endeuillée. Il a prié Allah Tout-Puissant d’accueillir le défunt parmi les martyrs et les saints et d’offrir à ses proches force et courage pour surmonter cette épreuve difficile.

Que Dieu accorde au défunt Sa miséricorde infinie.