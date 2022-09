Décès du Général Hafssi Abdallah : Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ce vendredi, 16 septembre, ses sincères condoléances suite au décès du Général Hafssi Abdallah, Chef du Bureau des études et de la réglementation générale de l’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP).

Suite au décès du Général Hafssi Abdallah, survenu ce vendredi à l’Hôpital central de l’Armée, Mohamed Seghir Nekkache, à Ain Naadja dans la capitale, le Président Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à tous les membres de l’ANP.

En cette douloureuse circonstance, le Chef de l’État a prié Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches.

Chanegriha présente ses condoléances suite au décès du Général Hafssi Abdellah

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le Ministère de la Défense Nationale (MDN) a fait savoir que le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a présenté, en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses sincères condoléances à la famille du défunt Général Hafssi Abdellah.

Priant Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis parmi les martyrs et les valeureux saints et d’octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. « À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a conclu le communiqué du MDN.