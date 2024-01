Décès du fils du journaliste Wael Al-Dahdouh à Gaza : condoléances de Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé aujourd’hui une lettre de condoléances au journaliste palestinien Wael Al-Dahdouh journaliste d’Al Jazzera, suite au décès de son fils Hamza, tué hier, le dimanche 7 janvier 2024, dans un bombardement de l’armée israélienne à Gaza.

« Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appris avec beaucoup de tristesse et de peine la terrible nouvelle de l’assassinat du journaliste Hamza Wael Al-Dahdouh par m’armée sioniste s’élevant ainsi au rang de martyr et en rejoignant la majorité des membres de sa famille tombés en martyrs lors des attaques barbares de l’ennemi sioniste qui cible d’une manière préméditée les équipes médiatiques qui remplissent leur mission. Il s’agit d’une violation flagrante des lois internationales notamment le droit de protection des journalistes » peut-on lire dans la lettre de Tebboune.

Pour conclure, « le Président Tebboune présente ses condoléances, à son père Wael Al-Dahdouh et à toute sa famille. A travers cette lettre le Président Tebboune présente ses condoléances aux familles de tous les journalistes martyrs, morts suite à l’agression sauvage qui se poursuit à Gaza ».

Prise en charge des étudiants palestiniens en Algérie, Abu Aita exprime sa gratitude à Tebboune

Par ailleurs, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a récemment donné des instructions pour suivre de près la situation des étudiants palestiniens en Algérie et pour prendre en charge leurs besoins immédiats. Cette décision a été saluée par l’ambassadeur de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, qui a exprimé sa gratitude envers le Président Tebboune et son soutien inconditionnel à la question palestinienne.

Abu Aita a qualifié la décision du Président Tebboune de « nouveau geste fort pour le peuple palestinien ». Cette initiative démontre l’engagement de l’Algérie envers la cause palestinienne et confirme son soutien ferme dans tous les domaines.

L’ambassadeur palestinien a également tenu à saluer la position de l’Algérie et son soutien inconditionnel au peuple palestinien. Il a souligné que l’Algérie est un allié précieux dans la lutte pour la justice et la liberté en Palestine. Cette position de soutien est d’autant plus importante pour les étudiants palestiniens en Algérie qui ont été coupés de leurs proches dans les territoires palestiniens occupés.

La décision du Président Tebboune vise à assurer une prise en charge immédiate des besoins des étudiants palestiniens en Algérie. En raison de l’interruption des contacts avec leurs proches dans les territoires palestiniens occupés, ces étudiants se trouvent dans une situation difficile. L’Algérie, en tant qu’hôte, se doit de veiller à leur bien-être et à leur soutien.