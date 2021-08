Décès du comédien Saïd Hilmi, emporté par le Covid-19

C’est une véritable tragédie qui a frappé le monde des arts en Algérie. Le pays vient de perdre l’un de ses fils les plus talentueux et les plus généreux. L’illustre comédien Saïd Hilmi, qui a fait rire et sourire des générations entiéres d’Algériens. L’acteur a été emporté par le Covid-19, aujourd’hui, le 04 aout 2021.

Saïd Hilmi s’est tristement éteint aujourd’hui, à l’age de 82 ans, à l’hôpital de Douera, dans la banlieue sud-ouest de la capitale Alger. Le comédien a rendu son dernier souffle après une lutte sans merci contre le coronavirus, qui nous prive chaque jour de nos proches, de nos amis, et des personnes les plus chères.

Saïd Hilmi est parti, mais sa lumière demeure dans le cœur de tous les Algériens. Le comédien est connu et aimé de tous. Ses apparitions à l’ENTV ont fait de lui l’un des illustres comédiens Algériens. Mais le comédien, est bien plus que cela, il laisse derrière lui une carrière des plus riches.

Un artiste accompli

Saïd Hilmi, de son vrai nom Saïd Brahimi, est né dans les années 1930 à Azzefoun, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il commence sa carrière artistique au théâtre, aux côtés de Mahieddine Bachtarzi. Parmi les pièces dans lesquelles il a joué, on peut citer «El kardach hfa» et «Guetâ ouarmi».

Saïd Hilmi a également fait du cinéma, il a joué dans plusieurs films dont «Zone interdite», «El Ouelf essaïb» ainsi que «Douar ennsa». L’Algérie a également perdu aujourd’hui un parolier, compositeur, auteur et humoriste. Saïd Hilmi était un artiste accompli.

Il faut aussi rappeler que le défunt était l’un des premiers animateurs de la radio Chaîne 2, et est l’auteur de plusieurs sketches audiovisuels en kabyle. Lors d’un hommage qui lui a été rendu en mai 2018 à Tizi Ouzou, l’artiste a déclaré, alors qu’il avait 78 ans, les larmes aux yeux : «Mazal, je ne suis pas périmé».