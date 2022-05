Décès du comédien Hazim : Tebboune réagit

L’Algérie est attristée par la tragique perte du grand comédien Mohamed Hazim qui s’est éteint ce mercredi 4 mai à l’âge de 70 ans. Suite à cette tragique nouvelle, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réagi et a adressé un message de condoléances à la famille du défunt.

La scène artistique et humoristique algérienne est en deuil suite à la triste disparition de l’une des vedettes de la série télévisée culte « Bila Houdoud », le grand comédien Mohamed Hazim. Le célèbre acteur a succombé ce mercredi 4 mai à l’hôpital militaire régional universitaire Docteur Emir Mohamed Benaissa de la wilaya d’Oran, relevant de la deuxième Région militaire, des suites d’une longue maladie.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réagi à cette tragique nouvelle et a présenté ses plus sincères condoléances à la famille du défunt Hazim. Le Chef de l’État n’a pas manqué de saluer le talent exceptionnel de l’artiste qui, rappelons-le, a accompagné des millions d’Algériens à travers ses émissions humoristiques, particulièrement durant le mois sacré de Ramadan.

Une étoile s’est éteinte, Mohamed Hazim n’est plus

Le grand Mohamed Hazim a rendu l’âme ce mercredi après un long et dur combat contre la maladie. En effet, depuis plusieurs mois, la santé du défunt ne cessait de se dégrader. Souffrant d’un hématome et d’une insuffisance rénale, comme l’avait indiqué son épouse, Hazim et sa famille avaient multiplié les cris de détresse pour une prise en charge médicale.

En avril dernier, le Président de la République avait instruit sa prise en charge sanitaire et son transfert à l’hôpital militaire régional universitaire Docteur Emir Mohamed Benaissa de la wilaya d’Oran, relevant de la deuxième Région militaire. Le défunt devait être transféré ce jeudi en France pour recevoir les soins médicaux nécessaires, mais hélas, la maladie a eu raison de lui.

Il convient également de souligner que le regretté Mohamed Hazim sera inhumé demain, jeudi 5 mai, au cimetière d’Aïn Beida à Oran après la prière d’el Dhur.