Décès du capitaine de l’ANP Tennah Mohamed : Tebboune présente ses condoléances

D’après un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN) rendu public, ce 10 mai 2023, le capitaine de l’Armée nationale populaire (ANP), Tenah Mohamed, est tombé en martyr au champ d’honneur, lors d’une opération de fouille et de ratissage menée, mercredi, près de la commune de Brodj Al Emir Abdelakder, dans la wilaya de Tissemsilt, soulignant que l’opération s’est soldée par la capture de 4 terroristes et la récupération d’armes et de munitions.

« Dans la dynamique des efforts des différentes unités de nos Forces armées dans la lutte antiterroriste, et suite à une opération de fouille et de ratissage menée le 10 mai 2023 dans la zone de Ain Kasseria à Sidi Mesbah, près de la commune de Brodj Al Emir Abdelakder, wilaya de Tissemsilt en 2e Région militaire, et lors d’un accrochage avec un groupe terroriste repéré par des détachements de l’Armée nationale populaire, le Capitaine Tenah Mohamed est tombé en martyr au champ d’honneur », précise le communiqué.

Cette même source ajoute : « En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du Chahid le Capitaine Tenah Mohamed, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis ».

« L’opération qui s’est poursuivie a permis d’encercler le groupe terroriste et d’en capturer les quatre (04) membres, en l’occurrence le terroriste Belagbane Rachid, dit Oudaï, ayant rallié les groupes terroristes en 2003, le terroriste Zouaber Hamza, ayant rallié les groupes terroristes en 2016, le terroriste Nouaouer Bilal, ayant rallié les groupes terroristes en 2016 et le terroriste Khebbaz Ibrahim dit Abdelouadoud ». Rajoute ce même communiqué du MDN.

Le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message de condoléances aux membres de l’Armée nationale populaire et à la famille du capitaine Tennah Mohamed, tombé en martyr dans un accrochage avec un groupe terroriste dans la wilaya de Tissemsilt.

Le capitaine Tennah Mohamed est tombé en martyr dans une opération de recherche et de ratissage, mercredi, dans la localité de Aïn Kasria à Sidi Mesbah, commune de Bordj El Emir Abdelkader, dans la wilaya de Tissemsilt (2e Région militaire).