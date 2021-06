Décès d’Islam Guedrez au Canada : « son meurtre était prémédité »

Suite au rapatriement du corps d’islam Guedrez, ce samedi 5 juin 2021, L’oncle de l’étudiant à l’étranger s’est exprimé sur le décès de son neveu.

En effet, le corps de l’étudiant algérien âgé de 21 ans, Islam Guedrez, est arrivé sur le territoire national aujourd’hui, après été retrouvé mort, il y a une semaine dans des circonstances mystérieuses. L’oncle de la victime a estimé, dans une déclaration faite à la chaîne télévisée Ennahar que les circonstances entourant le décès du jeune homme sont à ce jour inconnues, mais assure que l’auteur de ce crime a prémédité son acte.

Le proche de la victime a déclaré : « Nous avons reçu un appel indiquant qu’Islam a été la victime d’un meurtre, puis le dossier a été définitivement clos et nous n’avons reçu aucune autre nouvelle ».

L’oncle d’Islam Guedrez demande l’ouverture d’une enquête

L’oncle de Guedrez a demandé, du gouvernement algérien que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la justice, et qu’une enquête approfondie soit lancée pour révéler les circonstances de la mort, ne serait ce qu’au nom des étudiants algériens étudiants à l’étranger. Ce dernier a ajouté que le jeune Islam était un homme ambitieux qui voulait terminer ses études à l’étranger dans l’espoir de revenir avec des diplômes supérieurs et de construire son avenir dans son pays et au près de sa famille.

Pour rappel, les services de sécurité canadiens ont retrouvé, le dimanche 30 mai dernier, le corps de l’étudiant originaire de Jijel. Lequel avait disparu dans des circonstances mystérieuses, depuis le mardi 25 mai. Avant d’être retrouvé sans vie, par les forces de l’ordre québécoises, près du lac Huard, dans la région de Rawdon, une ville sise à 70 km au nord de Montréal. La dernière fois qu’il a été en contact avec des amis, ce dernier les a informé qu’il partait donner un coup de main à un ami. Depuis ce jour, son téléphone a été éteint, sa voiture a été par la suite retrouvée dans la ville de Rawdon, tandis que son corps a été retrouvé dimanche par la sûreté du Québec.