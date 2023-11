Décès des artistes Mohamed Bousmaha et Amine La Colombe : condoléances de Mouloudji

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, exprime ses sincères condoléances à la famille et aux admirateurs des regrettés artistes, Mohamed Bousmaha et Amine Benaired, connu sous le nom d’Amine la Colombe.

Dans des termes empreints de tristesse, la ministre de la Culture et des Arts, a fait part de ses condoléances suite au décès tragique des deux figures marquantes de la scène musicale algérienne, Mohamed Bousmaha et Amine la Colombe.

La ministre a souligné que le défunt Mohamed Bousmaha a contribué de manière significative à l’enrichissement de l’art algérien, en particulier dans le domaine de la chanson raï. Il a également joué un rôle crucial en tant que directeur du Festival National de la Chanson Raï au cours des cinq dernières années.

Mohamed Bousmaha, icône de la chanson raï, a laissé derrière lui un héritage musical inestimable. Sa contribution à la scène artistique algérienne restera gravée dans les mémoires, et son absence laisse un vide difficile à combler. Soraya Mouloudji a tenu à souligner le rôle prépondérant de Mohamed Bousmaha en tant que directeur du Festival National de la Chanson Raï. Pendant cinq ans, il a dirigé le festival avec dévouement, contribuant ainsi à sa renommée et à son succès.

Amine Benaired, musicien et arrangeur talentueux, a également perdu la vie dans cet accident tragique. Son talent a marqué de nombreuses productions musicales, contribuant à la richesse du patrimoine musical algérien.

Les nombreux condoléances et les hommages aux 2 artistes

Suite à cette triste nouvelle, de nombreux hommages ont afflué de la part de la communauté artistique et du public. Les admirateurs reconnaissent l’impact majeur de ces deux artistes sur la musique algérienne et regrettent profondément leur départ prématuré.

Les messages de soutien et de solidarité envers les familles endeuillées se multiplient. La ministre Mouloudji encourage la communauté artistique à rester unie en ces moments difficiles, soulignant l’importance de préserver l’héritage musical laissé par ces deux grands artistes.

Détails du tragique accident

L’accident fatal ayant entrainé le décès des deux artistes, s’est produit tôt ce matin, vers 4h15, sur le ring de Bruxelles. Le véhicule transportant deux artistes est entré en collision avec un camion, peu après la sortie 3 menant à l’aéroport de Bruxelles-National. Les premières informations recueillies auprès de la conductrice du poids lourd révèlent que la voiture avait d’abord pris la bretelle de sortie, puis a brusquement changé de trajectoire pour revenir sur le ring.

Des détails sur les circonstances de l’accident ont été fournis par Sabine Lievens, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde. Selon elle, la conductrice du camion avait anticipé en changeant de voie pour laisser de la place à la voiture. Cependant, le conducteur de cette dernière a tenté de tourner à droite juste avant le camion, ce qui a entraîné une collision inévitable.

Dans cet accident tragique, le conducteur du véhicule, âgé de 57 ans et originaire d’Evere (Belgique), a été gravement blessé. Malheureusement, Mohamed Benaired, âgé de 39 ans, qui se trouvait à l’arrière du véhicule et ne portait pas sa ceinture de sécurité, a été éjecté lors de la collision. Il a atterri sur la berme centrale et a perdu la vie sur le coup. Quant à Mohamed Bousmaha, il a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital. Malheureusement, il a succombé à ses blessures lundi après-midi.