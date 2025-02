Décès de Sid Ahmed Ghozali : l’hommage poignant du Président Tebboune

L’Algérie est en deuil après le décès de Sid Ahmed Ghozali, ancien chef du gouvernement, ce mardi à l’hôpital militaire d’Aïn Naâdja, à l’âge de 88 ans. Cet homme d’État, qui a marqué plusieurs décennies de la vie politique et économique du pays, laisse derrière lui un parcours riche en responsabilités et en engagements.

Un parcours exceptionnel au service de l’Algérie

Né en 1937 à Tighennif, dans la wilaya de Mascara, Sid Ahmed Ghozali était diplômé de l’École des Ponts et Chaussées de Paris.

Grâce à son expertise et sa rigueur, il accède à la tête de Sonatrach, la plus grande entreprise économique du pays, qu’il dirige entre 1966 et 1977.

Son ascension politique le conduit ensuite à occuper plusieurs postes ministériels de premier plan, notamment Ministre de l’Énergie et Ministre des Affaires étrangères.

Mais c’est en juin 1991 qu’il est propulsé au poste de Chef du gouvernement, dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement délicat.

Il succède alors à Mouloud Hamrouche et demeure en poste jusqu’au 8 juillet 1992, sous les présidences de Chadli Bendjedid et de Mohamed Boudiaf.

Son mandat prend fin après l’assassinat tragique de ce dernier, dont il assumera la responsabilité politique en démissionnant.

Un homme engagé et une voix influente

Malgré son retrait progressif de la scène politique, Sid Ahmed Ghozali restera une figure influente.

Grand connaisseur du secteur pétrolier, il apportera tout au long de sa vie des analyses pointues sur les enjeux économiques et énergétiques du pays.

En 2011, il tente de créer un parti politique, la « Front des forces socialistes », mais son projet n’obtient pas l’agrément officiel.

Il se présente également à deux élections présidentielles, en 1999 et 2004, sans succès.

Sa dernière apparition publique remonte au 25 février 2024, lors du Forum El Moujahid, où il a plaidé pour une « unité sacrée » du peuple algérien et un positionnement stratégique du pays sur la scène internationale.

Des hommages à la hauteur de son engagement

Suite à son décès, le président de la République, a adressé un message de condoléances à sa famille, saluant « un homme d’État qui a servi le pays à des postes de haute responsabilité ».

Il a également souligné l’apport précieux de Ghozali en tant que « témoin et acteur d’une période clé de l’histoire nationale ».

Avec la disparition de Sid Ahmed Ghozali, l’Algérie perd une figure majeure de son paysage politique et économique, un homme dont la rigueur, l’expérience et l’engagement auront marqué plusieurs générations.