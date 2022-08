Décès de Piero Angela, journaliste et ami de la révolution algérienne

Aujourd’hui, samedi 13 aout 2022, le journaliste international italien Piero Angela, ami de l’Algérie et de la révolution algérienne, est décédé à l’âge de 93 ans des suites d’un long combat contre la maladie. En effet, Le fils du défunt Alberto Angela a publié un tweet, dans lequel il confirmait le décès de son père.

Le défunt journaliste avait fait des documentaires concernant les manifestations du 17 octobre 1961 à Paris, et il a été honoré par la présidence de la République algérienne, en récompense de sa contribution à la révolution de libération de l’Algérie. En effet, le regretté a été décoré de l’Ordre des Amis de la Révolution en Algérie en mars dernier, « en remerciement pour ses prises de position honorables envers la nation guerre de libération, et son soutien à la lutte du peuple algérien. »

Lamamra réagit au décès Piero Angela

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a présenté ses sincères condoléances suite au décès du journaliste italien Piero Angela. Et le ministre a tweeté : « C’est avec tristesse que j’ai appris le décès du journaliste italien, ami de la révolution algérienne, Piero Angela. Mes sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches et amis. »