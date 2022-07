Décès de Menad Habbak, ambassadeur d’Algérie en Roumanie

L’ambassade d’Algérie en Roumanie a fait part du décès de son excellence, l’ambassadeur d’Alger à Bucarest, Menad Habbak, survenu hier, mardi 26 juillet 2022.

L’ambassadeur d’Algérie en Roumanie, Menad Habbak, est décédé hier, mardi 26 juillet 2022, a indiqué l’ambassade dans son site officiel. L’ambassade a aussi fait part de l’ouverture d’un registre de condoléances au niveau de son siège le lundi et mardi, 1er et 2 août, de 10h à 14h.

Par ailleurs, rappelons qu’en novembre 2021, le gouvernement roumain avait donné son agrément à la nomination de Menad Habbak en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Roumanie.

Décès de Menad Habbak : l’ambassade d’Algérie en Italie présente ses condoléances

En effet, suite à cette tragique nouvelle, l’ambassadeur d’Algérie en Italie, Abdelkrim Touahria, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt. Priant Le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches.

« L’ambassadeur Abdelkrim Touahria ainsi que l’ensemble des membres de l’ambassade présentent leurs plus sincères condoléances et leur profonde sympathie à la famille de feu Menad Habbak, ambassadeur d’Alger à Bucarest. Priant Le Tout-Puissant d’accueillir le défunt en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches », lit-on sur le tweet de l’ambassade d’Algérie en Italie.