Décès de Liamine Zeroual : La dépouille de l’ancien président exposée ce dimanche à Alger

C’est une page d’histoire qui se tourne pour l’Algérie. Depuis ce dimanche 29 mars 2026, la dépouille du défunt ancien Président de la République et moudjahid, Liamine Zeroual, est exposée au Palais du Peuple à Alger.

Le cortège funèbre est arrivé à la mi-journée, permettant aux officiels, aux compagnons d’armes et aux citoyens de venir rendre un ultime hommage à celui qui a dirigé le pays durant l’une des périodes les plus complexes de son histoire contemporaine.

Algérie : Trois jours de deuil national après le décès de Liamine Zeroual

L’annonce du décès, survenu samedi 28 mars à l’Hôpital militaire Mohamed Seghir-Nekkache d’Alger des suites d’une longue maladie, a plongé le pays dans le recueillement. La Présidence de la République a immédiatement décrété un deuil national de trois jours.

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Durant cette période, le drapeau national est mis en berne sur l’ensemble du territoire ainsi que dans toutes les représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger.

Obsèques de Liamine Zeroual : Horaires et lieux de l’hommage au Palais du Peuple

Selon le communiqué officiel de la Présidence, le dernier hommage de la Nation à l’ancien Chef d’État s’organisera en deux temps, débutant ce dimanche 29 mars à Alger, où la dépouille sera exposée au Palais du Peuple dès midi pour permettre le recueillement des officiels et des citoyens.

Le lendemain, lundi 30 mars, le corps du défunt sera transféré vers sa terre natale dans les Aurès. L’inhumation de l’ancien Président et moudjahid se déroulera ensuite à Batna, après la prière du Dohr, où il recevra les derniers honneurs avant de reposer définitivement parmi les siens.

Liamine Zeroual (1941-2026) : Retour sur son parcours

Liamine Zeroual laisse derrière lui l’image d’un homme de dialogue et d’un militaire de carrière respecté. Ancien moudjahid de la guerre de Libération nationale, il avait accédé à la magistrature suprême en 1994, avant d’être élu président en 1995.

Son retrait volontaire du pouvoir en 1999 reste, aujourd’hui encore, un moment marquant de la vie politique algérienne.

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C’est donc à Batna, au cœur de cette terre qui l’a vu naître et qu’il a servie sous les drapeaux, que le défunt reposera définitivement demain.