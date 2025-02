Décès de l’érudit algérien Mohamed Abdelatif Belkaid : Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances suite au décès du grand érudit Mohamed Abdel Latif Belkaid Al-Idrissi Al-Hassani. Dans son message de sympathie, il a rendu hommage à un homme de foi et de savoir, rappelant son engagement indéfectible envers la religion et la nation.

Dans ses condoléances, le président a cité un verset du Coran : « Parmi les croyants, certains ont tenu leur engagement envers Dieu : certains sont morts, d’autres attendent encore, mais ils n’ont jamais changé leur engagement. » Par ces mots, il a souligné la fidélité et la constance du cheikh Belkaid dans son engagement spirituel et éducatif.

Un homme de savoir et de spiritualité

L’Algérie a perdu aujourd’hui une grande figure religieuse et intellectuelle. Descendant d’une lignée noble, le cheikh Mohamed Abdel Latif Belkaid était un maître du soufisme et un guide spirituel respecté. À la tête de la zaouïa Belkaidia Hebria, il a consacré sa vie à l’enseignement du Coran et à la transmission des valeurs islamiques. Son influence dépassait largement les frontières de l’Algérie, attirant des disciples du monde entier.

Le défunt cheikh était un fervent défenseur de la modération et du juste milieu dans l’islam. Grâce à son travail au sein de la zaouïa, il a contribué à faire de ces institutions des centres de rayonnement du savoir religieux, de la spiritualité et de la tolérance. Ses « leçons mohammadiennes », instaurées depuis plus de vingt ans, témoignent de son engagement à promouvoir un islam basé sur la sagesse et l’érudition.

Un adieu empreint de respect et de reconnaissance

Le peuple algérien fait ses adieux à un imam, un enseignant et un guide qui a dédié son existence à la préservation de la référence religieuse nationale. À travers ses enseignements et son action, il a marqué des générations et renforcé le rôle des zaouïas en tant que piliers de la spiritualité en Algérie.

Face à cette perte, le président Tebboune a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et à ses disciples, en Algérie comme à l’international. Il a prié pour que Dieu l’accueille parmi les croyants, les martyrs et les justes, en rappelant un autre verset du Coran : « Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre parmi Mes serviteurs et entre dans Mon paradis. »

La disparition du cheikh Belkaid laisse un grand vide dans le paysage religieux et intellectuel algérien. Son héritage spirituel et éducatif restera cependant une source d’inspiration pour les générations futures.

