Décès de l’entraineur algérien Youcef Bouzidi

Une autre personnalité quitte la scène footballistique en Algérie. Youcef Bouzidi est décédé aujourd’hui, jeudi le 12 décembre 2024, à son domicile à la suite d’une crise cardiaque.

Le football algérien est en deuil. Deux jours seulement après avoir perdu Mahieddine Khalef, une autre personnalité footballistique vient de nous quitter. Youcef Bouzidi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est décédé cet après-midi à l’âge de 67 ans à la suite d’une crise cardiaque.

Une autre mauvaise nouvelle qui a bouleversé les passionnés du ballon rond en Algérie dans la mesure où il s’agit d’un entraineur très connu, ayant coach plusieurs équipes du pays. En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’Algérie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder sa sainte mésiricorde. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

Bouzidi, une autre figure emblématique du foot algérien s’en va

Né le 19 juillet 1957 à Hussein-Dey (Alger), Youcef Bouzidi fut l’un des entraineurs les plus chevronnés en Algérie. En effet, il a entrainé pas moins de 20 équipes durant sa carrière. On cite notamment le NA Hussein-Dey, le MO Béjaia, la JS Kabylie, le RC Kouba, ou encore l’USM Bel-Abbès et l’ASO Chlef.

Il fut aussi réputé pour être un entraineur spécialiste dans l’opération maintien. Avec le NAHD ou encore la JSK et le MCO, il a réussi à les sauver de la relégation, malgré la forte pression et ses soucis de santé.

Le dernier club entrainé par le regretté fut le MC Oran. Après avoir réussi à se maintenir en Ligue 1 au terme de la saison, il a été reconduit dans son poste pour la saison en cours, avant d’être limogé après le déroulement de trois journées de championnat seulement.

Les condoléances de la FAF

Juste après avoir appris le décès de Youcef Bouzidi, la Fédération algérienne de football a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

« C’est avec une immense peine que le Président de la Fédération Algérienne de football, M. Walid Sadi a appris la malheureuse nouvelle du décès de l’entraineur, Youcef BOUZIDI, survenu ce jeudi 12 décembre 2024 à l’âge de 67 ans. Le Président Walid Sadi adresse au nom des membres du bureau fédéral, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à la grande famille du football algérien. Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son vaste paradis et que son âme puisse reposer en paix. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a écrit la FAF sur son site officiel.