Décès de l’écrivain et professeur Ahmed et du comédien Yacine Brahmi

Le monde de la littérature et des sciences politiques pleure la perte d’Ahmed, un éminent écrivain et professeur qui a marqué de son empreinte l’Algérie et la France. Ahmed a enseigné les sciences politiques à l’université d’Aix pendant des années tout en poursuivant son travail d’écrivain.

Ami de Rachid Mimouni et Mohammed Dib, il admirait James Baldwin et Ernesto Sabato, dont il était proche. Ses œuvres, publiées dans les années 1980, ont connu un énorme succès en France. Parmi ses titres les plus célèbres figurent :

Attilah Fakir,

Le dernier jour d’un apostropheur,

Une difficile fin de moi,

La veuve et le pendu.

Malheureusement, une maladie l’a contraint à interrompre sa carrière pendant plus de deux décennies.

En 2018, la réédition de trois de ses livres en Algérie par les Éditions Frantz Fanon lui a permis de faire une tournée en Algérie, de donner une conférence à l’Université de Saïda, et de participer à plusieurs rencontres littéraires. Ahmed était une figure irremplaçable dont les œuvres continueront de témoigner de la richesse intérieure et de la lucidité.

Décès du comédien de théâtre Yacine Brahmi

Le monde du théâtre algérien est en deuil suite au décès du comédien Yacine Brahmi.

Yacine était reconnu pour son charisme et son talent sur scène, captivant le public avec ses performances uniques.

La disparition de ces deux figures emblématiques de la culture algérienne, Ahmed et Yacine Brahmi, laisse un vide immense. Ahmed, par son engagement académique et littéraire, et Yacine, par son talent théâtral, ont chacun apporté une contribution inestimable à la richesse culturelle du pays.

وفاة الفنان الجزائري ياسين براهمي. رحمه الله

Décès du comédien de théâtre algérien Yacine Brahmi#Algérie pic.twitter.com/Dl8MkkyR6X — Fayçal Métaoui (@Fmetaoui) June 7, 2024

Ils laisseront derrière eux un héritage durable, inspirant les générations futures à poursuivre la quête de la vérité et de l’expression artistique.

Que leurs âmes reposent en paix, et que leurs familles soient assurées de notre soutien en ces moments difficiles.