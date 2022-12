Décès de l’ancien président du CRB et de la LFP Mahfoud Kerbadj

L’ex-président du CRB et de la Ligue de Football Professionnel, Mahfoud Kerbadj, n’est plus. Il est décédé aujourd’hui à des suites d’une longue maladie.

Il faut dire que la triste nouvelle est tombée comme tel un couperet sur les personnes ayant côtoyé le regretté. C’est aussi le cas pour les supporters du CRB, en particulier, et les Algériens car il s’agit d’une personne emblématique qui a servit le football national pendant des années.

Le défunt devrait être enterré demain. On s’attend à ce qu’une grande foule soit présente pour assister aux funérailles et accompagne ainsi le regretté à sa dernière demeure. En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances à la famille Kerbadj et prions Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.