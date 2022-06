Décès de l’ancien ministre Sid Ahmed Ferroukhi : Tebboune réagit

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réagi au décès de l’ancien Ministre Sid Ahmed Ferroukhi et a adressé un message de condoléance à sa famille et proches.

Suite au décès de l’ancien Ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi ; le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléance à la famille du défunt, ce vendredi 17 juin.

En effet, le Président Tebboune a présenté « ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et prêter patience et réconfort à sa famille et proches ».

L’ancien Ministre Sid Ahmed Ferroukhi est décédé

Pour rappel, Sid Ahmed Ferroukhi, est décédé ce vendredi à l’âge de 55 ans suite à une crise cardiaque. Le défunt avait occupé plusieurs postes de responsabilités ; notamment celui de Ministre de la Pêche et des Productions halieutiques de 2012 à 2016 puis de 2020 à 2021 ; ainsi que celui Ministre de l’Agriculture et du Développement rural ; un poste qu’il occupera entre 2015 et 2016.

De plus, le regretté avait été directeur général adjoint à l’Institut national d’agronomie d’Alger ; mais aussi conseiller économique au cabinet du Ministre de l’Agriculture et de la pêche ; et secrétaire général de l’Agence spatiale algérienne.