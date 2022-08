Décès de l’ancien ministre des Transports, Boudjemaa Telai

Aujourd’hui, samedi 6 aout 2022, l’ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Boudjemaa Talai, est décédé à l’âge de 70 ans. Selon des sources médiatiques, ce dernier a rendu l’âme à l’hôpital Mustapha Pacha.

Le défunt avait récemment quitté la prison de Koléa après avoir purgé sa peine, il est prévu que le corps du défunt soit enterré demain, dimanche 7 aout, au cimetière d’Annaba.

Qui était Boudjemaa Talai ?

Boudjemaa Talai, était titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’État en Génie civil, obtenu à l’université de Annaba en 1978, il bénéficie à 26 ans d’une bourse lui offrant la possibilité de perfectionner sa formation en Allemagne.

Il a été nommé chef de service et de département à l’Eensid à Annaba, il sera ensuite promu directeur des études chez Genisider, société de génie civil dont il prendra les rênes entre 1997 et 2000. Il deviendra par la suite PDG du groupe industriel Batimetal pendant plus de dix ans. Période durant laquelle, il dirigera la construction des chalets de Boumerdès après le désastreux séisme qui a touché la ville. En mai 2015, il est nommé au poste de ministre des Transports.