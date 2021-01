Décès de l’ambassadeur d’Algérie à Cuba

L’ambassadeur d’Algérie à Cuba, Kamel Boughaba, est décédé, ce lundi 11 janvier 2021, selon le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum.

C’est le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadouma qui a annoncé la nouvelle, le chef de la diplomatie algérienne sur son compte Twitter.

«C’est avec tristesse et chagrin que j’ai appris le décès de mon collègue et de mon cher ami, l’ambassadeur d’Algérie à Cuba Kamel Boughaba. En cette douloureuse circonstance, je présente en mon nom et au nom de tous les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, mes sincères condoléances et l’expression de ma profonde sympathie à sa famille et à ses proches, priant Allah Le Tout-Puissant de le combler de Sa Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis ».