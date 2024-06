Décès de Lalla Latifa : le président Tebboune présente ses condoléances au roi Mohamed VI

Le président de la République algérienne, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, samedi 29 juin 2024, un message de condoléances au Roi du Maroc, Mohammed VI, à la suite du décès de sa mère, la princesse Lalla Latifa (75 ans).

Dans le message de condoléances, publié par la Présidence de la République algérienne, nous lisons :

“À Sa Majesté, Mohammed VI, roi du Royaume du Maroc, pays frère. J’ai appris avec affliction la nouvelle du décès de votre mère. Subséquemment à cette triste nouvelle (…), je tiens, en mon nom et au nom du peuple algérien, à présenter à votre Majesté mes sincères condoléances. Nous prions Allah, Tout-Puissant, d’entourer la défunte de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir parmi les pieux et les saints”.

“Je prie également Allah, Tout-Puissant, de vous prêter, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la famille royale, patience et réconfort pour surmonter cette douloureuse épreuve. À Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”, a ajouté le président Abdelmadjid Tebboune.

Lalla Latifa était la princesse du Maroc, veuve du roi Hassan II et mère du roi actuel Mohammed VI. Elle est née en 1946 à Khénifra, au Maroc, et elle était issue de la tribu amazighe des Zayanes. Elle a épousé le roi Hassan II en 1961. Ensemble, ils ont eu cinq enfants : Lalla Meryem, Lalla Asmaa, Lalla Hasnaa, le prince Moulay Rachid, et le roi Mohammed VI.

La princesse, surnommée par la presse marocaine “la mère des enfants royaux”, est décédée le 29 juin 2024, à l’âge de 75 ans, après une longue maladie.