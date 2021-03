L’actrice algérienne Rym Ghazali n’est plus

L’actrice et chanteuse algérienne Rym Ghazali est décédée aujourd’hui, le 17 mars, des suites d’une longue maladie.

Le mercredi 17 mars, on apprend le décès de Rym Ghazali, des suites d’un cancer. C’est une autre actrice et chanteuse talentueuse, bien plus jeune, qui a tragiquement disparue.

La défunte Ryhm Ghazali luttait contre un cancer depuis novembre 2019. La maladie l’a finalement emportée à seulement 39 ans, ce mercredi 17 mars

La nouvelle a été rapportée par sa sœur Salma Ghazali, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

“C’est avec un cœur brisé que je vous informe du décès de ma sœur Rym Ghazali (la gazelle de l’Algérie) , à cause de complications dues au cancer. Je suis extrêmement triste, mais très fière d’elle, je garderai toujours l’image de ma sœur toujours souriante”, a-t-elle déclaré.

Pour rappel, atteinte d’une tumeur au cerveau, Rym Ghazali était hospitalisée pendant plusieurs mois, dans un hôpital à Paris, en France.

Les condoléances de la ministre de la Culture et des Arts

Née le 29 juin 1982, l’artiste est devenue célèbre après avoir participé au programme “Star Academy” en 2005, elle a également joué des rôles dans plusieurs œuvres dramatiques ramadanesques.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a présenté ses condoléances à l’occasion de la disparition tragique de la jeune artiste algérienne, Rym Ghazali, aujourd’hui, mercredi.

“C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que le ministre de la Culture a reçu la nouvelle du décès de l’actrice algérienne, Rym Ghazali, après une lutte contre la maladie”, a indiqué un communiqué du ministère.

Et le ministère a ajouté : “« L’Algérie perd une artiste de grande valeur qui a su honorer son pays dans le concert des Nations et représenter avec talent et amour du pays que ce soit par son talent que par son comportement exemplaire ».