Décès de l’acteur et comédien Omar Guendouz

L’acteur de cinéma et de télévision et comédien de théâtre Omar Guedouz a rendu l’âme ce mercredi 1er septembre 2021 dans la matinée.

L’annonce a été faite ce matin par l’Office nationale de la culture et de l’information (ONCI) en présentant ses condoléances à la famille du défunt Omar Guendouz ainsi qu’à l’ensemble de la famille artistique algérienne.

« Nous tenons à présenter nos sincères condoléances à la famille du défunt et la famille artistique, demandant Dieu de l’accueillir dans son vaste paradis », peut-on lire dans le communiqué de l’ONCI.

Le comédien et acteur de télévision et du cinéma, connus sous le nom de Dahmane, un rôle qu’il avait incarné en compagnie de Nawel Zaatar, avait brillé durant sa longue carrière artistique dans plusieurs réalisations cinématographiques, séries télévisées et spectacles théâtrales.

L’artiste avait fait ses débuts dans le théâtre en participant entre autres dans les pièces « Babor Ghraq », une tragi-comédie de 100 mn, qui raconte l’histoire de trois rescapés d’un naufrage, l’intellectuel, l’affairiste et l’ouvrier, campés respectivement par Mustapha Ayad, Omar Guendouz et Slimane Benaïssa.