Décès de la reine Élisabeth II : Tebboune présente ses condoléances

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebbone, a adressé, ce vendredi 9 septembre, un message de condoléances au roi britannique Charles III suite au décès de la reine Elisabeth II hier, a indiqué la Présidence de la République.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi, la Présidence de la République a fait savoir que le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au roi Charles III pour présenter ses condoléances suite au décès de la reine Elisabeth II, survenu hier, jeudi 8 septembre 2022.

« Nous avons reçu avec une grande tristesse et un profond chagrin le décès de son Altesse la reine de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Elizabeth II. Je ne peux que vous adresser, au nom du peuple et du Gouvernement algériens, et en mon nom propre, ainsi qu’à la vertueuse famille royale, au Gouvernement et au peuple britannique, mes sincères condoléances et ma profonde solidarité », a écrit le Président Tebboune dans son message.

À travers son message, le Président de la République a affirmé que « le Royaume-Uni a perdu l’un de ces piliers et l’un de ses vétérans qui ont consacré leurs vies au service de leur pays ». « Aujourd’hui, nous nous rappelons ses contributions et ses initiatives pionnières pour assurer la paix, la stabilité et le développement sur la voie du progrès pour le peuple britannique, en suivant avec sagesse et perspicacité les changements et les transformations qu’a connues l’arène internationale sur tous les plans politique, économique et social, tout au long des soixante-dix ans de son règne », a affirmé le Président.

Décès de la reine Elisabeth II : l’Algérie a perdu une fidèle amie

En outre, le Président Tebboune a indiqué que « l’Algérie est fière des relations distinguées qu’elle entretient avec le Royaume-Uni ». Rappelant « le rôle de la défunte reine dans l’amélioration des relations bilatérales pour incarner les relations d’amitié entre les deux peuples ». « Avec son départ, l’Algérie perd l’un de ses fidèles amis dans toutes les circonstances et les étapes qu’elle a traversées », a regretté le Chef de l’État dans son message.

Au terme de sa lettre, le Président Tebboune a renouvelé ses sincères condoléances et a exprimé sa profonde tristesse. Avant de demander au roi Charles III d’accepter ses plus hautes expressions d’affection et de reconnaissance, en assurant que le peuple algérien se tient auprès peuple britannique en cette douloureuse circonstance.

Royaume-Uni : la reine Elisabeth II décède à l’âge de 96 ans

Hier, la reine Elisabeth II est morte à l’âge de 96 ans après 70 ans de règne sur les pays du Commonwealth. Au cours de son long règne, la monarque britannique a connu près d’une quinzaine de Premiers ministres et a vu le Royaume-Uni intégrer puis quitter l’Union Européenne.

« La mort de ma mère tant aimée, Sa Majesté la reine, est un grand moment de chagrin pour moi et ma famille », a réagi le roi Charles III, fils aîné de la défunte reine Elisabeth II et son successeur au trône.

Ainsi, le décès de la reine annonce le début d’un nouveau règne. En effet, c’est le prince Charles, alors âgé de 73 ans, le nouveau roi du Royaume-Uni et du Commonwealth.