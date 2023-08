Décès de la mère de Krimo Derradji, star de la série Eddama, après un combat contre la maladie

Le monde du spectacle est en deuil alors que le talentueux comédien et acteur Karim Derradji, alias Krimo, traverse une période de chagrin dévastateur. Alors qu’il prépare son prochain spectacle de comédie, Krimo est secoué par une nouvelle tragique : la mort soudaine de sa mère.

Décès de la mère de Krimo Derradji : l’acteur lance un message à sa communauté

Hospitalisée, la mère de Krimo combattait la maladie depuis un moment déjà. Elle finit par succomber à celle-ci ce jeudi matin, laissant derrière une famille endeuillée.

Venu partager sa peine avec ses fans, Krimo invite sa communauté résidant à Alger à se joindre à lui lors d’une dernière prière en l’honneur de sa mère (Janaza), par le biais de son compte Instagram.

« Les funérailles auront lieu après la prière d’El Assr, au cimetière d’El Alia, à Alger. Que Dieu vous récompense. » peut-on lire dans la story du jeune acteur.

À LIRE AUSSI : Dernier épisode d’Eddama : le public reste sur sa faim et exprime sa déception sur la toile

Krimo Derradji, étoile montante du cinéma algérien

Krimo, connu pour sa présence chaleureuse et son talent sur scène, est une des étoiles montantes du cinéma en Algérie. Véritable révélation du Ramadan 2023, il joue le rôle d’un trafiquant de drogue de quartier dans la série à succès Eddama, un personnage poignant qui contraste particulièrement avec les rôles qu’il a joués auparavant.

À LIRE AUSSI : La DGSN choisit Krimo Derradji pour sensibiliser les jeunes algériens contre les drogues

Ce changement de tendance et surtout, sa performance impressionnante, ont fait de lui un des nouveaux talents les plus populaires du moment. Tantôt simplet (Témousha), tantôt Caïd, Krimo Derradji montre au public la diversité de son talent d’acteur, et ça plait.

Le jeune comédien gagne en notoriété après le tournage, il est sollicité pour tourner des spots publicitaires, mais aussi des reportages de sensibilisation. La DGSN fait notamment appel à lui pour montrer aux jeunes la véritable face de l’addiction à la drogue.