Décès de Hamza Feghouli : L’Algérie pleure une légende du théâtre et de la télévision

L’Algérie est en deuil. Le grand artiste Hamza Feghouli, connu du grand public pour son rôle emblématique de Maman Massouda, s’est éteint ce vendredi après un long combat contre la maladie. Son décès marque la fin d’une carrière artistique riche et influente, qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Algériens.

Dès l’annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités politiques et culturelles ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à son immense talent. Le président de la République a présenté ses condoléances à sa famille et à l’ensemble du monde artistique, saluant le parcours exceptionnel d’un artiste qui a su égayer les Algériens même dans les moments les plus difficiles.

Le ministre de la Culture, Zohir Ballou, a également exprimé son chagrin, rappelant que Hamza Feghouli n’était pas seulement un acteur, mais une véritable figure éducative et patriotique. À travers ses personnages et son style unique, il a su transmettre des valeurs fortes tout en divertissant des générations entières.

La cérémonie des funérailles, organisée à Tiaret, sa ville natale, a connu une affluence importante. De nombreux artistes, figures politiques et anonymes se sont rassemblés pour lui rendre un dernier hommage, preuve de l’amour et du respect que lui portait le peuple algérien.

Un parcours artistique exceptionnel

Hamza Feghouli a commencé sa carrière sur les planches du théâtre à la fin des années 1960, avant de se faire un nom à la télévision. Son premier grand rôle, Maman Massouda, est né d’un heureux hasard lors d’une représentation en 1970 à Tiaret. Ce personnage de mère analphabète mais pleine de sagesse est rapidement devenu une icône du petit écran algérien, notamment dans l’émission La Jardin Enchanté, qui a bercé l’enfance de plusieurs générations.

Mais Hamza Feghouli ne s’est pas limité à ce rôle. Il a également marqué le cinéma algérien avec des performances remarquables dans plusieurs films cultes, notamment :

Le Taxi Brousse (1989) , où il interprète un personnage mémorable.

Sheref El Kabila et Mouritouri , des œuvres marquantes du cinéma national.

La médaille de Hassan et La mise à l’épreuve , où il a démontré toute l’étendue de son talent dramatique.

À la télévision, il a brillé dans des séries très populaires comme Dar El Jiran, Kahwet Mimoun, Boudou et Kaid Zaman, où son humour et sa prestance ont toujours conquis le public.

Un mentor et une inspiration pour les jeunes talents

Au-delà de ses propres succès, Hamza Feghouli a toujours eu à cœur de transmettre son savoir aux nouvelles générations. Il a contribué à la formation de nombreux artistes, dont Malika Belbey et Jamel Laroussi, qui reconnaissent en lui un véritable maître et un modèle. Son approche unique du jeu d’acteur et son engagement envers la jeunesse ont fait de lui un mentor respecté.

L’artiste nous quitte à l’âge de 82 ans, en plein mois sacré du Ramadan et un vendredi. Son départ est une grande perte pour le monde artistique, mais son œuvre perdurera à travers ses innombrables contributions au théâtre, au cinéma et à la télévision algérienne.

Hamza Feghouli restera dans la mémoire collective comme un artiste engagé, un humoriste talentueux et un éducateur à travers l’art. Son personnage de Maman Massouda, qui a marqué des générations, continuera d’exister dans l’histoire de la culture algérienne.