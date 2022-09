Décès de Farida Saboundji : Tebboune présente ses condoléances

Ce samedi 17 septembre 2022, durant la matinée, le monde la culture algérienne a été secouée par le décès de l’une de ses icones. En effet, Farida Saboundji est décédée à l’âge de 92 ans, après une longue et très riche carrière, ayant marqué le cinéma et le petit écran en Algérie.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de la comédienne de cinéma et de théâtre, Farida Saboundji, décédée aujourd’hui à l’âge de 92 ans.

« C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai reçu la nouvelle du décès de la regrettée artiste, Farida Saboundji. » Peut-on lire dans ce message.

Le président Tebboune a ajouté : « Avec cette grande perte, nous disons adieu à un des grands noms parmi les artistes algériens. La regrettée, accompagnée d’un groupe d’artistes, a gagné appréciation et respect. Et ce à travers ce qu’elle a présenté comme œuvres théâtrales et cinématographiques, elle a été un exemple pour des générations d’artistes. »

La ministre de la Culture présente ses condoléances et rend hommage à Farida Ssaboundji en revenant sur sa carrière

La ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, a présenté ses condoléances suite au décès de la grande comédienne, Farida Saboundji. En effet, le communiqué rendu public par le ministère de la Culture, exprime la tristesse Soraya Mouloudji à la réception de la nouvelle du décès de Farida Saboundji.

Le ministère a aussi indiqué que la défunte est considérée comme l’une des pionnières de l’art théâtral et cinématographique en Algérie, puisqu’elle est entrée au théâtre très jeune et n’avait pas plus de 13 ans, en plus d’être entrée dans le monde artistique par le biais de la Radio Nationale en 1947. Durant des décennies, elle aura présenté plusieurs travaux et rôles dans le théâtre classique au Théâtre National Algérien. En plus de dizaines d’œuvres théâtrales classiques avec des stars de l’art algérien telles que Mustapha Kateb, Mohamed El-Touri, Nouria, Kaltoum et bien d’autres. La défunte a joué ses rôles les plus célèbres dans le feuilleton « El Massir » en 1989, « Kaid Al-Zaman » en 1999, et sa dernière œuvre était « Dar El-Bahja » en 2013.