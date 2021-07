Décès de Farid rockeur : son frère s’en prend aux réalisateurs

Connu sous le nom de « Farid Rockeur », le grand comédien algérien Farid Kessaissia n’est plus. Il est décédé ce lundi d’une crise cardiaque à l’âge de 62 ans.

Ce lundi matin, l’Algérie s’est levé sur immense perte pour la culture algérienne. Le grand Farid Rockeur a été emporté par une crise cardiaque dans son domicile à Aïn Naâdja (Alger).

Quelques heures après l’annonce de son décès, on retrouve devant son domicile plusieurs artistes et amis du défunt. On retrouve également son frère, Abou soufiane, pousser un énorme coupe de gueule devant la presse, accusant des réalisateurs et des producteurs algériens d’être l’un des facteurs de la crise cardiaque du défunt.

« Mon frère se sentait très mal »

Abou soufiane, le frère cadet de Farid Rockeur a révélé que son frère était dans un état psychologique « très mal » en raison du « niveau bas » des dernières productions audiovisuelles, dont celles de Ramadan 2021.

« Je l’entendais chaque jour au téléphone en train de se plaindre de la qualité médiocre des programmes de divertissement diffusés par les chaînes algériennes (…) Certains, ils ne l’ont même pas encore. C’est tout ça qui a provoqué la crise cardiaque « , a-t-il lancé.

« Je tiens les réalisateurs pour responsable. Ils ont toujours été contre lui. Ils ne le laissaient pas travailler (…) Tout ça parcequ’ils n’aimaient pas ses critiques alors qu’ils étaient constructives », a ajouté le Abou soufiane.