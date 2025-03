Décès de Djamel Menad : une autre icône du football algérien s’en va !

La scène footballistique en Algérie est en deuil. Après Rachid Makhloufi et Mahieddine Khalef, une autre icône du football algérien s’en va ces cinq derniers mois. Il s’agit de Djamel Menad, qui a tiré sa révérence ce matin le 22 mars, à des suites d’une longue maladie.

Djamel Menad, figure emblématique du football algérien, est décédé aujourd’hui à Alger à l’âge de 64 ans, après un mois de traitement médical à Bruxelles. L’ancien attaquant international laisse derrière lui un héritage sportif remarquable.

Sa carrière impressionnante s’étend sur 20 ans (1977-1997), marquée par 79 sélections et 25 buts avec l’équipe nationale algérienne. Menad a particulièrement brillé avec la JS Kabylie, remportant cinq championnats et trois titres africains. Son parcours international inclut six participations à la CAN et une présence à la Coupe du Monde 1986. Son plus grand exploit reste sa contribution décisive à la victoire de l’Algérie lors de la CAN 1990, avec 4 buts en 5 matchs.

Après sa carrière de joueur, il s’est reconverti avec succès comme entraîneur, atteignant notamment deux finales de Coupe d’Algérie avec le CRB et le MCA. En 2017, il a même fait partie du trio, en compagnie d’Ighil Meziane et de Rabah Madjer, qui a dirigé, pour quelques mois, la sélection nationale.

Sa vie personnelle a été marquée par un drame, avec la naissance d’une fille handicapée, situation qu’il a liée à des traitements médicaux reçus lors du Mondial 1986.

Menad laisse l’image d’un sportif passionné qui aura marqué plusieurs générations du football algérien, tant comme joueur que comme entraîneur.

Plus qu’un footballeur, un homme exemplaire

Au-delà de ses prouesses sur le terrain, Djamel Menad est avant tout l’homme qui laisse une empreinte indélébile dans les mémoires.

Reconnu pour son humilité et son respect, Menad entretenait des relations privilégiées avec l’ensemble du monde footballistique : coéquipiers, entraîneurs et supporters. Son influence dépassait largement le cadre sportif, servant de modèle pour les jeunes générations de footballeurs algériens.

L’annonce de son décès a déclenché une vague d’hommages sans précédent sur les réseaux sociaux. Personnalités sportives, anciens partenaires de jeu et fans partagent leurs souvenirs émouvants, témoignant de l’impact considérable qu’il a eu sur le football algérien.

Alors que ses proches et la famille du football se réunissent pour un dernier adieu, l’héritage de Djamel Menad reste intact. Son nom demeurera à jamais gravé dans l’histoire du sport algérien, rappelant qu’au-delà des victoires, ce sont les valeurs humaines qui façonnent les véritables légendes.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’Algérie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, et prie Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.