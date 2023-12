Décès de Djamel Boukercha : les condoléances de la FAF et de la Présidence

Le monde du sport en Algérie est en deuil. La voix emblématique de la radio nationale qui a longtemps accompagné les amateurs de sport, en général, et de football, en particulier, s’est éteinte.

Djamel Boukercha, l’ancien journaliste sportif de la Radio Alger Chaine III, est décédé hier, dimanche 3 décembre 2023, à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie.

Le regretté (né le 7 juillet 1956à Lens, en France) a consacré une grande partie de sa vie au sport national, notamment à travers les ondes de la Chaîne 3 où il a exercé comme reporter et animateur.

Fervent supporter de l’USM Alger, ses commentaires passionnés depuis le stade Omar Hamadi de Bologhine (Alger), resteront gravés dans la mémoire de tous les fans du club de la capitale.

Durant sa riche carrière de journaliste, Djamel Boukercha a couvert 13 Coupes d’Afrique des nations de football (CAN). Mais le ballon rond ne représentait pas son seul dada. Djamel s’était également passionné pour le cyclisme et la boxe.

La FAF, la Présidence de la République et le ministère de la Communication présentent leurs condoléances

La nouvelle du décès de Djamel Boukercha a attristé tous les Algériens, du plus simple citoyen jusqu’aux plus hautes instances du pays.

D’abord, la Fédération Algérienne de Football, à sa tête le président Walid Sadi, a publié tôt le matin (sur son site officiel) un message de condoléances à l’adresse de la famille, des proches, des amis et des collègues du défunt.

Le communiqué de la plus haute instance du football algérien soulignera : « Le défunt Boukercha a été l’un des journalistes phares de la radio Chaîne III, notamment avec sa bonne humeur, ses commentaires originaux et ses grandes connaissances du monde du sport. »

En soirée, c’était autour de la direction de la communication au sein de la Présidence de la République de publier un message dans lequel elle présente « ses plus sincères condoléances et exprime sa profonde sympathie à la famille du journaliste Djamel Boukercha et à toute la famille médiatique. »

En outre, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, n’a pas manqué d’exprimer sa tristesse suite à la disparition de Boukercha : « C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion que le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a appris la nouvelle du décès du journaliste sportif de la Chaîne III. »

Por ajouter ensuite : « À la suite à cette grande perte, le ministre de la Communication présente ses sincères condoléances et témoigne sa profonde sympathie à la famille du défunt ainsi qu’à tous ses confrères de la Radio nationale. »

La rédaction d’Algérie360 présente, à son tour, ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Djamel Boukercha, et prie Dieu, le Tout-Puissant, d’accueillir le défunt dans le sein de sa Miséricorde.

C’est à Dieu que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournons.