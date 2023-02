Décès d’Ami Mohamed, le célèbre fleuriste de la Grande Poste d’Alger

Il y’a des personnes qui marquent la vie des gens, la vie d’une ville à jamais, des personnes qui font partie de notre quotidien sans pour autant faire partie de notre famille ou entourage, des personnes que l’on ne connaît pas mais font partie de nos vies.

C’est le cas du célèbre fleuriste de la Grande Poste d’Alger « Fleurs d’Alger », dont on a appris le décès, hier, le dimanche 26 février 2023. En effet, c’est via les plateformes des réseaux sociaux que la nouvelle a fait le tour, durant la journée d’hier, Ami Mohamed comme l’appelle ceux qui le connaissent, (Mohamed Bouakkaz de son vrai nom) n’est plus.

Que ce soit sur Facebook ou Instagram, les internautes regrettant de voir les rideaux baissés de cette boutique mythique, en pleins cœur de la Grande Poste, rendant aussi hommage à celui qui pendant des décennies donnait une âme et un charme particulier à ce lieu, à celui qui laissait les passagers prendre une photo pour marquer ce moment, en particulier les touristes.