Décès d’Abderrahmane Mahdaoui : Tebboune présente ses condoléances

Le président de la république, Abdemadjid Teboune, a adressé ses sincères condoléances à la famille du regretté Abderrahmane Mehdaoui. Idem pour le ministre de la jeunesse et des sports et la fédération algérienne de football.

Le football algérien est endeuillé par le décès de l’un des doyens des entraineurs algériens, Abderrahmane Mehdaoui. Le regretté a rendu l’âme ce matin à l’âge de 72 ans, à des suites d’une longue maladie.

Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses condoléances à la famille du défunt. « Le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, présente ses sincères condoléances à la famille d’Abderrahmane Mehdaoui, l’ex-entraineur de la sélection nationale algérienne et de la sélection nationale militaire de football, priant Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons ». Lit-on sur la page facebook officielle de la présidence de la république.

Les condoléances du MJS et de la FAF

Le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, a également présenté ses condoléances à la famille d’Abderrahmane Mehdaoui.

« C’est avec une grande tristesse que nous avons reçu le décès de l’ex-sélectionneur nationale, Abderrahmane Mahdaoui. En cette douloureuse circonstance, le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l’accueillir en son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons ». A écrit le MJS sur sa page facebook officielle.

Idem pour la fédération algérienne de football qui a écrit sur son site officielle : « Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid Zefizef, les membres du Bureau Fédéral, le sélectionneur national, M. Djamel Belmadi et tout le personnel de la FAF, ont appris avec beaucoup de peine le décès d’Abderrahmane Mehdaoui, ancien footballeur, entraîneur, éducateur et ex-sélectionneur national, chez les A et les militaires. En cette douloureuse circonstance, le Président de la FAF, les membres du Bureau fédéral, le sélectionneur national et le personnel de l’instance fédéral présentent leurs sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches, mais également à l’institution militaire où il a occupé le poste de sélectionneur national, leur exprimant toute leur compassion et leur soutien en ces moments difficiles de séparation… Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons’ »