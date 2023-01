Décès du Moudjahid et artiste El-Hadi Radjeb: condoléances de Tebboune

Le moudjahid et membre de la troupe musicale du Front de libération nationale, Boulifa El-Hadi, plus connu sous le nom de El-Hadi Radjeb est décédé à l’âge de 82 ans, a-t-on appris samedi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a présenté ses sincères condoléances à la famille du regretté et à ses compagnons, priant Allah Tout-Puissant de leur prêter patience et réconfort.

« Feu El-Hadi, un des piliers de l’art algérien a adhéré dès son jeune âge aux rangs de la Guerre de libération au sein de la troupe artistique du Front de libération nationale. Il fut un homme valeureux parmi ceux qui avaient fait entendre la voix de la Révolution aux quatre coins du monde, véhiculant le noble message de la lutte du peuple algérien pour sa cause juste », ajoute le ministre.

En outre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a aussi présenté ses condoléances, suite au décès de l’artiste et moudjahid, Boulifa El-Hadi, plus connu sous le nom de El-Hadi Radjeb.

Qui était le moudjahid et artiste El-Hadi Radjeb ?

Né en 1941, El-Hadi Radjeb a rejoint la base de l’Armée de libération nationale en Tunisie à l’âge de 14 ans. Il a avait rejoint la troupe artistique du Front de libération nationale. Le défunt a travaillé avec de nombreux artistes, notamment Ahmed Ouahbi, Mustapha Kateb et Mustapha Badie.

El-Hadi Radjeb était connu pour sa belle voix et ses interprétations de plusieurs chansons sur la Révolution, mais aussi des chansons sentimentales et d’autres à caractère social. Il a également travaillé à la Radio nationale.

Parmi ses succès, on retrouve les chansons: « Galbi Ya Bladi La Yensaki » (Mon cœur ne t’oubliera jamais, toi mon pays), « Chouf El-Ward » (Admire les roses), et « Adem wa Houa » (Adam et Eve).