Déception pour les Algériens : L’APN dit NON à l’importation de voitures de moins de 5 ans

Alors que le projet de loi de finances 2025 a suscité de vives discussions au Parlement, notamment autour de la question de l’importation de véhicules, la Commission des finances de l’APN a finalement rejeté les propositions visant à assouplir les règles en vigueur.

La semaine dernière, une centaine d’amendements ont été déposés, dont une dizaine portant spécifiquement sur l’importation de véhicules d’occasion. Ces propositions, portées par une demande sociale croissante, visaient à réduire les coûts pour les consommateurs et à élargir l’offre sur le marché national.

Parmi les mesures les plus attendues figurait l’autorisation d’importer des véhicules d’occasion de moins de 5 ans sans restriction de revente. Les députés soutenant cette proposition estimaient qu’elle permettrait de faire baisser les prix des véhicules et de répondre à une demande importante.

Ils soulignaient également la nécessité de mettre fin aux augmentations récurrentes des taxes sur les cartes grises. Malgré ces arguments, la commission des finances a finalement rejeté ces propositions.

Déception pour les automobilistes : l’APN rejette les amendements sur les voitures d’occasion

Comme le souligne Abdelouahab Yagoubi, député des Algériens de France, via un post Facebook : « Comme prévu, les amendements de fond ont été bloqués : ceux qui auraient permis aux membres de la communauté à l’étranger d’importer des voitures de moins de 3 ans, ceux qui auraient levé les restrictions sur la vente de celles-ci avant 3 ans ainsi que l’amendement qui aurait permis d’importer des voitures de moins de 5 ans. »

Le projet de loi, dans sa version actuelle, maintient donc les restrictions en vigueur concernant l’importation de véhicules d’occasion, notamment la limite d’âge de trois ans et les contraintes liées à la revente.

Ce rejet est susceptible de décevoir une grande partie de la population, en particulier les Algériens de la diaspora qui espéraient voir les conditions d’importation de véhicules facilitées.

Il pourrait également relancer le débat sur la politique automobile en Algérie et les moyens de rendre les véhicules plus accessibles à un plus grand nombre de citoyens.

Rappelons que le projet de loi des finances pour 2025 sera voté ce mercredi 13 novembre à l’Assemblée populaire nationale.