Début du Ramadan 2026 : ce qu’a annoncé le ministère des Affaires religieuses

La Commission nationale des croissants lunaires et des horaires religieux, relevant du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé dimanche que la nuit de l’observation du croissant lunaire marquant le début du mois sacré de Ramadan 1447H aura lieu le mardi 29 Chaâbane 1447H, correspondant au 17 février 2026.

Dans un communiqué officiel, la commission précise qu’une conférence spéciale sera organisée après la prière du Maghreb à Dar El Imam Sidi Abderrahmane Thaâlibi, à Mohammedia (Alger). Cette rencontre, consacrée à l’annonce officielle du début du mois de Ramadan, sera retransmise par les médias nationaux.

De son côté, la Cour suprême d’Arabie saoudite a également appelé l’ensemble des musulmans du Royaume à observer le croissant lunaire le mardi 29 Chaâbane 1447H (17 février 2026). Les autorités saoudiennes ont invité toute personne apercevant le croissant à l’œil nu ou à l’aide d’instruments optiques à informer le tribunal le plus proche afin d’officialiser l’observation.

L’annonce définitive du premier jour du Ramadan interviendra à l’issue de cette nuit d’observation, conformément aux règles religieuses en vigueur.

Annonce officielle du Ramadan 2026 : Date de l’observation du croissant lunaire

La date de l’observation du croissant lunaire pour déterminer le début du Ramadan 2026 est un moment clé pour la communauté musulmane. Cette observation, effectuée par la Commission nationale des croissants lunaires, est attendue avec impatience chaque année. La rigueur scientifique et religieuse de cette commission garantit une annonce fiable et respectueuse des traditions.

L’observation du croissant lunaire, symbole du début du mois sacré du Ramadan, est un événement chargé de spiritualité. Les musulmans du monde entier se préparent à jeûner, prier et partager pendant ce mois béni.

🟢 À LIRE AUSSI : 1ᵉʳ jour du Ramadan 2026 en Algérie : l’Association Sirius d’Astronomie dévoile la date

Ramadan : nouveaux horaires de travail dans la Fonction publique

Par ailleurs, la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative a annoncé, ce lundi, l’aménagement des horaires de travail dans les institutions et administrations publiques durant le mois sacré.

Selon un communiqué officiel, les horaires applicables pendant le Ramadan seront fixés de dimanche à jeudi, de 8h30 à 15h00, et ce pour l’ensemble des wilayas du pays.

Aménagement des horaires de travail pendant le Ramadan 2026 en Algérie

L’annonce des nouveaux horaires de travail pendant le Ramadan est une mesure importante pour adapter le rythme de vie aux spécificités du mois de jeûne. La Direction générale de la Fonction publique prend en compte les besoins des employés tout en assurant la continuité du service public.

Ces horaires aménagés, appliqués dans toutes les wilayas d’Algérie, permettent aux fonctionnaires de concilier leurs obligations professionnelles et religieuses. La réduction du temps de travail facilite l’accomplissement des prières et la préparation des repas de rupture du jeûne.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2026 : ETUSA et SETRAM dévoilent leurs horaires durant le mois sacré

Impact des nouveaux horaires sur le service public et la vie quotidienne

L’adaptation des horaires de travail pendant le Ramadan a un impact significatif sur le fonctionnement des administrations publiques. Des mesures sont prises pour garantir que les services essentiels restent accessibles aux citoyens, malgré la réduction des heures de travail.

Ces horaires spéciaux influencent également la vie quotidienne des Algériens. Ils permettent de mieux gérer le temps consacré à la prière, à la famille et aux activités sociales. L’aménagement du temps de travail contribue à créer une atmosphère de sérénité et de spiritualité pendant le mois sacré du Ramadan.

Les horaires habituels reprendront après la fête de l’Aïd El Fitr, précise la même source.

Ces mesures visent à adapter le rythme de travail aux spécificités du mois de jeûne, tout en assurant la continuité du service public.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare pour le Ramadan 2026 : l’UGCAA rassure les citoyens