Début du Ramadan 2024 en France : 1er jour de jeûne fixé (Grande Mosquée de Paris)

La communauté musulmane en France connaît désormais la date du début du sacré du Ramadan 2024 (1445 de l’hégire). En effet, et à l’issue de la nuit du doute, la Grande mosquée de Paris a annoncé que le premier jour du mois sacré de Ramadan correspond au lundi 11 mars 2024.

La Grande mosquée de Paris a fait savoir que « les fédérations musulmanes, se référant à l’avis religieux de leur commission, annoncent aux musulmans de France que le lundi 11 mars 2024 est le premier jour du mois de Ramadan ».

D’après cette même source, cette annonce a pris en considération « les résultats des travaux sur l’adoption de calculs scientifiques et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois sacré, ainsi que le résultat de l’observation de la lune, en France et à travers le monde ».