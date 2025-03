Début du mois sacré de Ramadan en Algérie : quelles sont les prévisions météo de ce 1ᵉʳ mars ?

Ce samedi 1ᵉʳ mars 2025 marque le début du mois sacré de Ramadan en Algérie. Bien que le printemps approche à grands pas, les prévisions météorologiques pour cette journée annoncent un retour des intempéries dans plusieurs régions du pays. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont d’ores et déjà placé certaines wilayas sous vigilance jaune, en raison de risques de pluie et d’orages.

Le retour de ces perturbations concerne les wilayas de Sidi-Bel-Abbès, Aïn-Témouchent, Tlemcen, Saïda et Béchar. L’ONM a émis des alertes de vigilance jaune pour « pluie » et « orage », prévoyant des averses pouvant s’accompagner d’orages locaux. Ces phénomènes devraient débuter dans la matinée et se prolonger dans l’après-midi, avec des rafales de vent pouvant atteindre 50 km/h.

Météo du samedi 1ᵉʳ mars : quel temps fera-t-il en Algérie ce 1ᵉʳ jour de Ramadan ?

Aujourd’hui, les habitants des régions du Nord devront se préparer à un ciel très nuageux et des averses fréquentes. Les pluies concerneront surtout les régions de l’Ouest, mais aussi les régions intérieures ainsi que les Aurès. Les températures maximales, bien que relativement modérées, varieront entre 16 et 20 degrés en bord de mer et entre 11 et 23 degrés à l’intérieur des terres.

Le vent soufflera fort, avec des rafales atteignant jusqu’à 50 km/h, notamment sur les littoraux. Les montagnes des Hauts Plateaux pourraient même connaître quelques chutes de neige sur les sommets, donnant ainsi un air hivernal aux hauteurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : les nouveaux horaires du Tramway et du métro en Algérie

Dans le Sud, le temps s’annonce plus chaud, mais également un peu plus instable. La wilaya de Béchar devrait voir des précipitations, bien que celles-ci soient moins marquées que dans le Nord. Les températures maximales oscilleront entre 19 et 33 degrés, offrant ainsi un contraste saisissant avec les régions plus fraîches du Nord. Les vents, eux, souffleront à une vitesse modérée, atteignant jusqu’à 40 km/h.

En bref…

En somme, ce samedi, les conditions météorologiques varieront en fonction des régions. Tandis que le Nord sera affecté par des pluies, des températures fraîches et des vents soutenus, le Sud connaîtra des températures plus élevées et des conditions moins perturbées. Ainsi, cette journée marquera non seulement le début du Ramadan, mais aussi le retour des intempéries, rendant indispensable la prudence, surtout dans les zones sous vigilance.

🟢 À LIRE AUSSI : Samedi 1 mars,1ᵉʳ jour du Ramadan 2025 en Algérie (Officiel)

Dans ce sillage, il est important de rappeler que la Commission nationale d’observation du croissant lunaire, placée sous l’égide du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé, lors de sa réunion vendredi soir à Dar El Imam à Alger, que le mois sacré de Ramadan de l’année 1446 de l’hégire débutera ce samedi 1ᵉʳ mars 2025 en Algérie. Cette décision fait suite à l’observation confirmée du croissant lunaire.