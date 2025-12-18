Début des vacances d’hiver : pluies, orages, neiges… Voici la météo de ce vendredi 19 décembre

Ce week-end marque officiellement le coup d’envoi des vacances d’hiver, une période attendue par de nombreuses familles pour souffler, voyager ou profiter d’activités de loisirs. Cependant, la météo pourrait bien jouer les trouble-fêtes. Les prévisions annoncées pour ce vendredi 19 décembre 2025 font état d’une situation météorologique instable, marquée par la poursuite de fortes pluies orageuses sur plusieurs régions du pays.

Selon les services de la météorologie, les wilayas de l’intérieur et le nord du Sahara continueront de subir des précipitations soutenues, parfois accompagnées d’orages. Une vigilance particulière reste de mise, notamment dans les zones déjà affectées par les pluies au cours des derniers jours.

Dans un bulletin météorologique spécial, l’ONM a indiqué que les wilayas de Tamanrasset et d’In Salah resteront exposées à des pluies orageuses jusqu’à ce vendredi à 15 heures. Les cumuls attendus pourraient atteindre localement 30 millimètres.

La situation s’annonce plus préoccupante dans plusieurs wilayas du centre et du sud du pays. Les prévisions font état de la poursuite de fortes pluies orageuses jusqu’à 6 heures du matin ce vendredi, avec des cumuls pouvant dépasser les 70 millimètres.

Les wilayas d’El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ghardaïa et El Meniaa figurent parmi les zones les plus exposées à cet épisode pluvieux intense. Les autorités appellent à la prudence, notamment en raison des risques de ruissellements importants et de perturbations de la circulation.

L’hiver s’installe en Algérie : fortes pluies attendues dans plusieurs régions

D’autres régions ne seront pas épargnées. Des pluies orageuses, avec des cumuls pouvant atteindre 40 millimètres, sont également attendues jusqu’à 3 heures du matin ce vendredi dans les wilayas de Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Naâma. Ces précipitations pourraient localement provoquer des accumulations d’eau sur les routes et compliquer les déplacements.

À l’est et au sud-est du pays, la vigilance reste tout aussi élevée. Les services de Météo Algérie prévoient des précipitations parfois intenses, pouvant dépasser les 50 millimètres, jusqu’à 9 heures vendredi matin.

Les wilayas concernées sont Illizi, Ouargla, Touggourt, El Oued, El M’Ghair, Ouled Djellal, Biskra, Batna et Khenchela. Dans ces régions, les fortes pluies pourraient entraîner des crues soudaines des oueds et nécessitent une attention particulière de la part des habitants.

Temps hivernal en Algérie : la vigilance reste de mise !

Face à ces conditions météorologiques agitées, les services compétents recommandent la plus grande prudence, en particulier pour les automobilistes et les usagers des axes routiers exposés. Les citoyens doivent également suivre régulièrement les bulletins météo de l’ONM et adapter leurs déplacements en fonction de l’évolution de la situation.

Si les vacances d’hiver débutent sous un ciel chargé, elles rappellent aussi l’importance de la vigilance et de l’anticipation face aux aléas climatiques. Une chose est sûre, ce vendredi 19 décembre s’annonce résolument hivernal, avec une météo capricieuse qui imposera son rythme sur une large partie du territoire national.