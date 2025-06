Début des examens du BEM 2025 : plus de 800 000 candidats en lice à travers l’Algérie

Ce dimanche 1er juin 2025, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghir Saâdaoui, a donné le coup d’envoi officiel des examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) depuis le CEM Mohamed Boudiaf, situé dans le quartier El-Thenia à Ghardaïa.

Ce lancement solennel marque le début d’une étape décisive pour plus de 800 000 candidats à travers le territoire national.

Les épreuves du BEM 2025 se dérouleront du 1er au 3 juin dans environ 30 000 centres d’examen à travers le pays.

À Ghardaïa seulement, 8 690 élèves sont inscrits dans 36 centres, où toutes les conditions logistiques et pédagogiques ont été réunies pour garantir le bon déroulement des examens.

Le ministre, qui a personnellement supervisé l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, a insisté sur l’importance de la transparence, de l’équité et de la sécurité dans toutes les étapes de cette évaluation nationale.

Il a également affirmé que des mesures spécifiques ont été prises pour les élèves malades ou ceux de retour de l’étranger, incluant des sujets adaptés à leurs situations.

Un dispositif national renforcé

Pour encadrer cet important rendez-vous scolaire, plus de 240 000 encadreurs ont été mobilisés. Le ministère a veillé à ce que tous les outils technologiques de communication soient interdits dans les centres afin de garantir l’intégrité des épreuves.

Des sanctions strictes sont prévues à l’encontre de toute tentative de triche, bien que le ministre ait relevé avec satisfaction une baisse du nombre de cas de fraude par rapport aux années précédentes.

Par ailleurs, des psychologues ont été déployés dans les centres, en coordination avec le ministère de la Santé, afin d’accompagner les candidats sur le plan émotionnel et leur offrir un environnement serein.

Des efforts constants pour une éducation de qualité

Le ministre Saâdaoui a réaffirmé l’engagement de son département à poursuivre la réforme du système éducatif. Il a souligné que l’évaluation des acquis, récemment élargie à deux autres cycles, fera l’objet d’un bilan rigoureux et participatif, en concertation avec la famille éducative.

Il a également rappelé que la numérisation du secteur reste une priorité, tant pour les inscriptions scolaires que pour la gestion globale du système éducatif, dans le but de renforcer la transparence et l’efficacité.

Enfin, les autorités éducatives ont appelé les élèves et leurs familles à éviter les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et à se concentrer sur la révision dans un climat de calme et de confiance.

Le maintien de l’accès à la plateforme de retrait des convocations jusqu’à la fin des examens est également un geste visant à faciliter la tâche aux candidats.

Le BEM 2025 est ainsi lancé sous de bons auspices, avec une organisation solide et des garanties pour tous les élèves, quels que soient leur parcours ou leurs circonstances.