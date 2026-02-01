Début de semaine sous tension météo en Algérie : vents forts et pluies orageuses ce dimanche 1er février

Le week-end s’achève sous un temps hivernal particulièrement perturbé en Algérie. Chutes de neige sur les reliefs, pluies parfois orageuses et rafales de vent soutenues ont marqué ces derniers jours et continuent d’influencer les conditions météorologiques en ce début de semaine, qui coïncide avec l’arrivée d’un nouveau mois, ce dimanche 1er février. Les services de la météorologie maintiennent la vigilance dans plusieurs wilayas, appelant à la prudence face à des phénomènes encore actifs.

Selon les services de la météorologie, des pluies orageuses concernent plusieurs régions du pays tout au long de la journée de ce dimanche. Ces précipitations, parfois soutenues, touchent aussi bien les zones côtières que certaines régions de l’intérieur, avec des épisodes localement plus marqués. Les autorités météorologiques soulignent que ces pluies s’inscrivent dans une dynamique atmosphérique instable, caractéristique de cette période hivernale. Dans l’Est du pays, un bulletin d’alerte signale la poursuite de pluies orageuses localement importantes jusqu’à la mi-journée dans les wilayas d’Annaba et d’El Tarf.

Alerte météo en Algérie : persistance de vents violents dans ces wilayas !

Outre les précipitations, la situation reste préoccupante en raison de la persistance de vents forts. Une alerte météo met en garde contre la poursuite de rafales parfois soutenues jusqu’à la mi-journée de ce dimanche dans les wilayas de M’sila, Batna, Biskra, Khenchela et Tébessa. Ces vents, qui soufflent par moments avec intensité, augmentent les risques de chutes d’arbres, d’objets instables et de perturbations sur les axes routiers, notamment dans les zones dégagées.

Protection civile : lourd bilan depuis le début des intempéries

Face à cette situation météorologique agitée, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) a renouvelé, samedi, ses appels à la vigilance. Son chargé de communication, le lieutenant Youcef Abdat, a insisté sur la nécessité de respecter strictement les consignes de prudence et d’adopter des comportements responsables afin d’éviter les accidents.

Depuis mardi dernier, les équipes de la Protection civile ont réalisé 783 interventions à travers plusieurs wilayas du pays. Ces opérations concernent notamment la chute de 480 arbres, 164 poteaux et câbles électriques, ainsi que 112 effondrements partiels de murs ou de toitures. Les agents sont également intervenus à la suite de 27 chutes d’objets divers, tels que des panneaux de signalisation ou des supports publicitaires.

Intempéries en Algérie : qu’en est-il des pertes humaines ?

Au-delà des dégâts matériels, ces intempéries ont malheureusement entraîné des conséquences humaines. Les rafales de vent ont causé le décès d’un enfant dans la wilaya d’Oran. Par ailleurs, 20 personnes ont subi des blessures dans plusieurs wilayas, dont Alger, Chlef, Oran, Mostaganem, Blida, Skikda, Guelma, Boumerdès et Ouled Djellal, selon le bilan communiqué par la Protection civile. Face à cette situation, les autorités rappellent l’importance d’éviter les zones à risque, de ne pas s’abriter sous des structures fragiles et de rester informé de l’évolution de la situation météorologique.

Alors que le mois de février débute sous un temps instable, les services météorologiques assurent un suivi continu de la situation. Les citoyens sont appelés à consulter régulièrement les bulletins de Météo Algérie et à appliquer les consignes de sécurité jusqu’à une amélioration durable des conditions climatiques. Ce début de semaine s’annonce donc encore délicat sur le plan météorologique, avec un mot d’ordre clair : prudence.