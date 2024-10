Début de semaine pluvieux en perspective ? Voici le bulletin météo du dimanche 13 octobre !

Le début de cette semaine annonce le retour de la pluie après un week-end relativement clément. Ce dimanche 13 octobre, plusieurs régions du pays pourraient être affectées par des orages accompagnés de pluies locales. Parallèlement, le bulletin météo du jour annonce une hausse des températures dans certaines régions, notamment au Nord.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune pour les wilayas de Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et Illizi, en raison des risques d’orages et de pluies. Le bulletin météo de ce jour prévoit un ciel partiellement voilé à localement couvert dans le Sud-Ouest, avec des pluies attendues dans l’après-midi, parfois orageuses, particulièrement dans la région de Tindouf.

Dans l’après-midi, le ciel devrait également se charger de nuages à l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ainsi qu’au niveau du Sahara oriental, où des orages isolés pourraient éclater, apportant des averses locales. Les autres régions sahariennes bénéficieront quant à elles d’un ciel dégagé à partiellement voilé.

Météo Algérie : quel temps prévoir au Nord du pays ?

Au Nord du pays, les services de Météo Algérie ont prévu un ciel dégagé à partiellement voilé durant la journée. Cependant, en fin de soirée, les nuages devraient se densifier du côté des régions de l’Ouest, annonçant un possible changement de temps.

Alerte canicule en Algérie : hausse des températures ce dimanche 13 octobre !

Du côté des températures, une légère hausse se fera ressentir aujourd’hui sur l’ensemble du territoire national. Les maximales varieront entre 27 et 38 °C sur les régions côtières, entre 30 et 39 °C sur les zones intérieures et entre 27 et 43 °C dans le Sahara.

D’ailleurs, l’ONM a également placé en vigilance jaune plusieurs wilayas du Nord pour des risques de canicule. Cette alerte météo concerne les wilayas d’Alger, Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Aïn Defla, Boumerdès, Mascara et Blida.