Début de semaine pluvieux en Algérie : quelles prévisions météo pour ce dimanche 7 septembre ?

Après un week-end marqué par des averses parfois intenses et localement accompagnées de grêle, la météo en Algérie reste encore agitée en ce début de semaine. Ce dimanche 7 septembre, le pays fait face à un double phénomène, d’une part des pluies orageuses sur une large partie du territoire et d’une autre une nouvelle vague de chaleur sur l’extrême nord-est.

Selon un bulletin de vigilance émis par Météo Algérie, une alerte jaune (niveau 1) est en vigueur pour de nombreuses wilayas. Des pluies localement soutenues, parfois orageuses, continueront d’arroser plusieurs régions. Les cumuls pourraient atteindre 15 mm, notamment dans les zones les plus exposées.

Alerte météo en Algérie : quelles sont les wilayas concernées ?

Les précipitations toucheront un large éventail de régions, allant de l’ouest au centre en passant par l’est et le sud. Les wilayas placées en vigilance sont : Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, Timimoun, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Relizane, Béjaïa, Béni Abbès, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Mila, Tamanrasset et Oum El Bouaghi.

Mais aussi, les wilayas de Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Tindouf, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Constantine, El Bayadh, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Biskra, Adrar, Saïda, Naâma, Bouira, Mascara, Ouled Djellal, Blida, Béchar, Alger, Tipaza, Annaba, Skikda, El Tarf et Boumerdès.

Canicule en Algérie : BMS « orange » dans ces régions !

En parallèle, une vague de chaleur continue de frapper certaines régions du pays. Météo Algérie a émis un bulletin spécial de vigilance orange pour les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf.

Les températures atteindront des valeurs particulièrement élevées durant la journée, avec des maximales allant entre 39 °C et 41 °C, notamment dans les zones sud de ces wilayas. Et des températures minimales comprises entre 28 °C et 32 °C. D’après ce même BMS, cette alerte restera valable pour la journée du dimanche 7 septembre et se prolongera jusqu’au lundi 8 septembre 2025.

Ce mélange de phénomènes météorologiques traduit un contraste saisissant. Alors que plusieurs régions affrontent des orages et des précipitations soutenues, d’autres subissent encore les fortes chaleurs de fin d’été. Les habitants doivent rester vigilants, suivre les mises à jour de Météo Algérie et prendre les précautions nécessaires, que ce soit face aux intempéries ou aux fortes températures.

Pour rappel, ce dimanche 7 septembre 2025, une éclipse lunaire totale sera visible partiellement en Algérie. La Lune se lèvera déjà éclipsée à 19h07, teintée de rouge brique. Le maximum du phénomène surviendra à 19h11, avant une sortie progressive de l’ombre terrestre dès 19h52. L’éclipse prendra fin à 21h55 avec la disparition de la pénombre.