Début de semaine pluvieux en Algérie : que dit le bulletin météo de ce dimanche 23 mars ?

Ce début de semaine s’annonce marqué par une météo instable dans plusieurs régions du pays. Entre vents violents, tempêtes de sable et averses orageuses, les conditions météorologiques s’annoncent mouvementées, selon le bulletin de ce dimanche 23 mars.

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une alerte de vigilance jaune pour « pluies » et « orages » sur les wilayas d’El Meniaa, Ouargla et Illizi. Ces régions devront se préparer à des précipitations accompagnées d’orages.

Par ailleurs, Météo Algérie a également placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour « vents violents » et « vents de sable ». Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Tamanrasset, In Salah, Illizi, El Meniaa, El Oued et Touggourt. Ces phénomènes pourraient réduire la visibilité et rendre les déplacements difficiles.

À quelle météo s’attendre ce dimanche 23 mars ?

La météo de ce dimanche s’annonce instable sur plusieurs régions du pays. Selon les prévisions météorologiques, des averses orageuses toucheront certaines zones du nord et du sud, tandis que des vents forts viendront accentuer cette instabilité.

Dans le nord, le temps alternera entre éclaircies et précipitations sur les régions du centre et de l’ouest. L’est du pays bénéficiera d’un ciel partiellement nuageux, avec des températures variant entre 16 et 22 °C sur les zones côtières et entre 13 et 22 °C à l’intérieur des terres. Les vents souffleront jusqu’à 40 km/h, rendant l’atmosphère parfois agitée.

Dans le sud du pays, les orages se développeront dans l’après-midi, notamment sur les régions des Oasis, du centre du Sahara, du sud-est et de l’extrême sud. Malgré ces précipitations, un temps relativement chaud dominera le centre et l’est saharien, où le mercure grimpera entre 23 et 42 °C. Les rafales de vent pourront atteindre les 60 km/h, soulevant par endroits des nuages de sable.

Journée internationale des forêts : une opération de reboisement lancée à Sidi Abdallah

À l’occasion de la Journée internationale des forêts, célébrée chaque 21 mars, la ministre de l’Environnement et de la Qualité de vie, Nadjiba Djilali, a supervisé samedi à Sidi Abdallah (Alger) une vaste opération de reboisement. Au total, 1.200 arbustes de différentes espèces ont été plantés, marquant ainsi l’engagement du secteur pour la préservation du couvert végétal et l’amélioration de la qualité de vie.

Placée sous le slogan « Un arbre et de l’eau, fondement de la qualité de vie », cette initiative a réuni plusieurs acteurs, dont des organismes étatiques, des entreprises économiques et des associations de protection de l’environnement. Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont également apporté leur contribution à cette action écologique.

Lors de son allocution, la ministre a rappelé que cette campagne s’inscrit non seulement dans le cadre de la Journée internationale des forêts, mais aussi dans la clôture d’un programme de reboisement lancé il y a six mois. L’objectif reste clair : renforcer la couverture végétale et sensibiliser les citoyens à l’importance de la préservation des ressources naturelles.

En marge de cette initiative, une opération de collecte des bouteilles en plastique a été lancée avec l’installation de deux bacs de tri. Mme Djilali a profité de l’occasion pour encourager les citoyens à adopter des gestes écoresponsables et à s’impliquer davantage dans l’économie circulaire, un levier essentiel pour un développement durable.