Ce début de semaine s’annonce marqué par la persistance de conditions météorologiques instables. Pour ce dimanche 20 octobre, les prévisions météo annoncent un temps pluvieux qui se maintient dans plusieurs régions du pays.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin météo spécial (BMS) pour des risques de fortes pluies dans certaines wilayas de l’Est. Cette alerte de niveau 2 place en vigilance orange les wilayas de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.

Les quantités de précipitations attendues varient entre 20 et 40 mm, avec des cumuls pouvant localement atteindre ou dépasser 50 mm dans les wilayas côtières. Cette alerte reste valable ce dimanche 20 octobre jusqu’à 15h00 au moins.

Par ailleurs, Météo Algérie a également placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas de Mila, Oum El Bouaghi, Batna, Sétif et Constantine, qui pourraient également être touchées par des averses orageuses.

Bulletin météo du dimanche 20 octobre : quel temps faut-il prévoir ?

Les prévisions météo pour ce dimanche annoncent un ciel partiellement voilé à l’Ouest du pays et des passages nuageux sur les régions du Centre. À l’Est, un temps couvert sera au rendez-vous, avec des pluies parfois orageuses et soutenues sur les zones côtières et proches des côtes.

Météo Algérie prévoit également des passages nuageux accompagnés de pluies éparses sur les hauts plateaux et la région des Aurès.

Dans les régions sahariennes, le ciel sera globalement dégagé à partiellement voilé. Toutefois, des passages nuageux apporteront des pluies locales sur le Sahara oriental et la région des Oasis.

Durant l’après-midi, des développements nuageux sont attendus dans la région de Bordj Badji Mokhtar, vers le Hoggar et le Tassili, pouvant s’accompagner localement d’orages.

Chute du mercure en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

L’automne s’installe progressivement en Algérie, avec la persistance des pluies et une baisse des températures. Ce dimanche, le bulletin de Météo Algérie annonce des maximales qui oscillent entre 21 et 29 °C sur les régions côtières, entre 17 et 26 °C dans les régions intérieures, et entre 22 et 39 °C dans les régions sahariennes.

Cette chute du mercure témoigne d’une transition claire vers des conditions automnales, avec des températures plus fraîches qui se font de plus en plus sentir à travers tout le pays.