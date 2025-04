Début de semaine pluvieux en Algérie : alerte météo « pluies » dans plusieurs régions ce 20 avril

Après quelques jours de répit, le mauvais temps revient en force sur plusieurs régions du pays. Ce dimanche 20 avril 2025, le bulletin météo annonce un net rafraîchissement accompagné de pluies soutenues, d’orages parfois violents, de vents forts, de sable et même de chutes de neige. Un cocktail de phénomènes qui impose la vigilance.

Selon les services de Météo Algérie, une alerte météo spéciale de niveau orange a été émise pour signaler d’importants cumuls de précipitations. Cette vigilance concerne notamment les wilayas de Naâma, Sidi Bel Abbès, le nord d’El Bayadh, Saïda, Tiaret, Tissemsilt, Aïn Defla, le nord de Djelfa et de Laghouat, ainsi que Médéa, Blida, Bouira, Boumerdès, Tizi Ouzou et Béjaïa.

D’après le BMS de l’Office National de la Météorologie (ONM), les quantités attendues varient entre 20 et 30 mm, avec des pics qui pourraient dépasser localement les 40 mm. L’alerte reste en vigueur du samedi 19 avril à 18h jusqu’au dimanche 20 avril à midi.

Alerte météo en Algérie : orages, chutes de neige et vents violents attendus ce dimanche !

En parallèle, une autre alerte de vigilance de niveau jaune concerne cette fois-ci le risque d’orages. Les régions touchées incluent Mascara, Relizane, Tipaza, Alger, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, El Tarf, Annaba, Skikda et Jijel. Dans ces zones, des averses localement orageuses pourront se déclencher, accompagnées parfois de rafales de vent.

Mais ce n’est pas tout. Ce début de semaine s’annonce également hivernal dans certaines régions du territoire. Des chutes de neige sont à prévoir sur les hauteurs de Naâma, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt et Bouira, selon les dernières prévisions de l’ONM.

Autre phénomène notable à surveiller : les vents violents, parfois chargés de sable, qui souffleront ce dimanche sur les wilayas de Timimoun, El Meniaa, Ghardaïa, Laghouat, Ouled Djellal, Biskra et El M’Ghair. Ces rafales pourraient réduire considérablement la visibilité et rendre les déplacements difficiles.

Le temps en Algérie ce 20 avril : quelles sont les prévisions météo du jour ?

Ce dimanche, les conditions climatiques rappellent que l’hiver n’a pas encore dit son dernier mot. D’après les prévisions issues des modèles numériques de Météo Algérie, le pays s’apprête à vivre une journée marquée par un retour du froid, des averses soutenues et même quelques chutes de neige sur les hauteurs.

Les régions de l’ouest et du centre devraient se réveiller sous un ciel bien chargé, avec des pluies attendues tout au long de la journée. À l’est, la situation semble plus contrastée : après quelques averses matinales, le soleil pourrait percer dans l’après-midi, offrant une ambiance plus clémente.

Sur les hauts plateaux, la neige s’invitera dès les premières heures. Les sommets de plusieurs wilayas devraient ainsi blanchir, confirmant une météo aux allures résolument hivernales, malgré l’approche du mois de mai.

Côté températures, les maximales resteront fraîches sur les régions côtières, oscillant entre 15 et 22 °C. À l’intérieur du pays, elles afficheront entre 11 et 24 °C. Attention également aux rafales de vent, particulièrement violentes dans le nord, où elles pourraient atteindre les 70 km/h.

Le sud du pays, quant à lui, bénéficiera d’un ensoleillement généreux. Les températures y grimperont entre 24 et 41 °C, mais les vents y souffleront, atteignant les 70 km/h.